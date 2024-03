Niedziela Palmowa w Łysych. Tradycyjny korowód z palmami i msza święta pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego

Tradycyjnie Niedziela Palmowa w Łysych przyciągnęła tłumy wiernych. Główną atrakcją były ogromne palmy, które można było podziwiać najpierw w kościele pw. św. Anny, a następnie podczas procesji do kościoła parafialnego.

Mszy świętej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Podczas kazania biskup omówił ewangelię św. Marka dotyczącą ukrzyżowania Chrystusa.

W ewangelii zauważamy milczenie Jezusa. Jest sam ze swoim bólem i cierpieniem. Nawet uczniowie przyglądają się z daleka. Pod krzyżem nie ma żadnej przyjaznej twarzy. Ale pod koniec dzisiejszego fragmentu pasji pojawia się człowiek- poganin, Setnik. To on jako jedyny odkrywa kim był ten człowiek. Mówi, że to człowiek, który jest Synem Bożym. I mówi to poganin. Odkrył w tym człowieku, poprzez jego cierpienie, oblicze Boga. Uwierzył. Pamiętajmy, że ilekroć będziemy czuć taką samotność w tym wrogim świecie, wpatrujmy się w krzyż Chrystusa. Wypatrujmy naszej nadziei i siły