Zakład Karny w Przytułach Starych ma nowego zastępcę dyrektora

Także w 2018 roku jednostka dołączyła do Systemu Dozoru Elektronicznego, by już dwa lata później, w lutym 2020 roku, wyodrębnić w strukturze więzienia osobny dział dozoru elektronicznego, do którego zadań należy m.in.: sprawdzanie warunków technicznych; instalacja urządzeń monitorujących; deinstalacja urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, jak również wizyty związane z kontrolą lub naruszeniem warunków odbywania kary.