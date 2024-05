Jędrzej Drewnowski, wójt gminy Boguty-Pianki o planach na drugą kadencję. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z samorządowcem

Zapraszamy do przeczytania rozmowy, którą Hanna Chromińska przeprowadziła z wójtem gminy Boguty-Pianki Jędrzejem Drewnowskim. W wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 Jędrzej Drewnowski uzyskał 80,71 proc. głosów (1017). To będzie jego druga kadencja. Jędrzej Drewnowski ma 33 lata, wykształcenie wyższe. Jest najmłodszym wójtem w powiecie ostrowskim. Należy do PiS.

Hanna Chromińska, TO: - Wygrał Pan w pierwszej turze wyborów zdecydowaną większością głosów i pozostaje Pan najmłodszym wójtem w powiecie ostrowskim, ale jest Pan już wójtem z doświadczeniem. Jak skomentuje Pan wynik wyborów w gminie Boguty-Pianki? Jędrzej Drewnowski: - Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na mnie i na cały mój komitet – do Rady Gminy weszło z niego 12 radnych. Uzyskany wynik – głosowało na mnie ponad 80 proc. wyborców - interpretuję jako wyraz ogromnego zaufania społeczeństwa. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo poprzednia kadencja to mój debiut w samorządzie. Moje pierwsze kroki na tym stanowisku dosyć szybko przybrały właściwy kierunek. Potwierdził to szybki i dynamiczny rozwój naszej gminy w wielu aspektach i dziedzinach – i społecznych, i infrastrukturalnych. Cieszę się, że ten rozwój został doceniony, podobnie jak moja ciężka praca, której wyniki widać na terenie gminy. Fakt, że będę wójtem przez następną kadencję, świadczy o dobrym odbiorze mojej osoby przez społeczność gminy Boguty-Pianki. Jestem wdzięczny i mam nadzieję, że dalej będę dobrze służyć mieszkańcom gminy.

Jakie działania zamierza Pan podjąć w pierwszej kolejności? Już pod koniec minionej kadencji podjęliśmy szereg działań – w tym przygotowanie dokumentacji projektowych oraz planów inwestycyjnych mających na celu dalszą poprawę jakości życia mieszkańców. Będziemy kontynuować rozbudowę dróg gminnych – zarówno asfaltowych, jak i dojazdowych do pól dróg gruntowych. Mam świadomość, że są to inwestycje kosztowne, ale bardzo potrzebne. Wprawdzie drogi gruntowe są infrastrukturą nieco tańszą, ale faktem jest, że te prace wymagają zainwestowania wielu milionów złotych. Na część tych działań mamy już przygotowane środki. W celu poprawy dróg i wydłużenia ich żywotności zamierzamy nabyć sprzęty komunalne – między innymi koparko-ładowarkę, ciągnik, przyczepę, kosiarki. Aktualnie jesteśmy w trakcie przetargu na zakup tych sprzętów. Taka inwestycja pozwoli nam na wykonywanie prac na tych obiektach własnymi siłami, co jest zawsze skuteczniejsze i tańsze niż zatrudnianie firm zewnętrznych. Została nam do dokończenia termomodernizacja – na ocieplenie czekają dwa budynki mieszkalne oraz dalsze remonty – wnętrza ośrodka zdrowia i dawnej hali SKR-u, która ma ponownie stać się bazą dla naszych maszyn komunalnych. W gminie Boguty-Pianki konsekwentnie realizujemy działania proekologiczne i nie mówię tu tylko o wodociągach, kanalizacji czy termomodernizacji. Wizytówką gminy jest - i pozostanie - coroczne nagradzanie medalem im. Wiktora Godlewskiego osób i instytucji z całej Polski szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i ornitologii. W planach mamy stworzenie kolejnego obiektu edukacji przyrodniczej, który – mam nadzieję – stanie się atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy czy powiatu. Plany stworzenia tego obiektu są na razie w takiej fazie, że wolałbym nie zagłębiać się w szczegóły. Jakie są, Pana zdaniem, największe wyzwania na tę kadencję?

- Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jak pokazały doświadczenia poprzedniej kadencji do bieżących wyzwań wynikających z zaplanowanych działań życie dokłada nam problemy powstające poza naszą gminą. W ostatnich latach musieliśmy zmierzyć się z pandemią i jej konsekwencjami, a także z całą gamą niezwykle trudnych wyzwań wygenerowanych przez wojnę w Ukrainie. Pozostaje nam mieć nadzieję, że będą nam oszczędzone różnego rodzaju kataklizmy i zawirowania, ale w dzisiejszych czasach w tej kwestii trudno jest o optymizm. Wiem jedno - jeżeli jednak wydarzy się coś trudnego i nieprzewidzianego, to oczywiście dołożę wszelkich starań, by funkcjonowanie gminy Boguty-Pianki było możliwie sprawne, a mieszkańcy czuli się wspólnotą. Życzę Panu spokojnej, owocnej kadencji i sukcesów w realizacji zaplanowanych działań. Dziękuję za rozmowę.