Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki, 12.05.2024. Odznaki, medale, nagrody - za działania na rzecz miasta

Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki odbyła się w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, odśpiewany został hymn Polski oraz hymn Ostrołęki. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców.

- Spotykamy się w tym szczególnym dla nas, ostrołęczan, dniu - rocznicy urodzin naszego miasta - rozpoczął prowadzący wydarzenie Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. - Jubileusz nadania Ostrołęce praw miejskich to dla mnie bardzo ważny dzień. Dlatego cieszę się, że mogę być dzisiaj z państwem. Kilka dni temu rozpoczęła się nowa kadencja Rady Miasta. Wybraliśmy również nowego prezydenta Ostrołęki. Pan Paweł Niewiadomski po raz pierwszy wystąpi w roli gospodarza Dni Ostrołęki. Jak znam pana prezydenta, to uczyni wszystko, aby ten czas przyniósł wiele radości i uśmiechu. Tegoroczne święto miasta zbiegło się z dwudziestą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą obchodziliśmy 1 maja. Zjednoczona w różnorodności - to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 roku. Oznacza ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać wspólnie. Tu hasło chcę też odnieść do nas i naszego miasta - "Ostrołęka zjednoczona w różnorodności". Taki jest mój cel i taka jest moja wizja miasta. Wierzę w to, że rzetelna praca samorządu miasta, mądrość i wytrwałość w każdym dniu będzie służyć mieszkańcom, których jako radni mamy zaszczyt reprezentować i pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ostrołęki. Jesteśmy na początku tej drogi, ale wierzę, że ten sukces możemy razem osiągnąć. Cóż mogę więcej powiedzieć w tej doniosłej chwili - życzę państwu dobrego życia w Ostrołęce i kieruję wyrazy uznania dla tych wszystkich, Którzy pracowali i pracują na rzecz naszej lokalnej ojczyzny.