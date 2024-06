Czy w Ostrołęce powstaną kolejne bloki socjalne? O to na sesji Rady Miasta 20.06.2024 pytała prezydenta radna Magdalena Jaworowska

- Widzimy problem jeśli chodzi o bloki socjalne, ale też nie oszukujmy się - praktycznie nie mamy terenów, w których mogłyby takie bloki powstać. Lista oczekujących jest długa, ale tak zawsze było - odpowiedział radnej prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. - Jeżeli budżet nam się będzie dobrze bilansował i uda się zaoszczędzić trochę pieniędzy, to ja też jestem zwolennikiem budowy takich bloków - dodał. - Ale musimy się zastanowić nad optyką wydawania pieniędzy. Chcemy poprawiać komfort życia mieszkańców i musimy troszeczkę zrewidować nasze podejście do wydatkowania miejskich pieniędzy. Na dziś nie jestem w stanie zadeklarować, że takie bloki powstaną.

- Temat mieszkań socjalnych jest trudny - mówił Mariusz Popielarz, wiceprzewodniczący Rady Miasta. - Ja zastanawiam się, czy nie warto byłoby rozwiązać ten problem nieco inaczej - niekoniecznie budować bloki, bo to poważna inwestycja, tylko dwa lub trzy mieszkania w roku kupić co roku na rynku wtórnym - chodzi o mieszkania o niezbyt wysokim standardzie, w starszych blokach - wówczas jest taniej. To nie stanowiłoby zbyt dużego obciążenia dla budżetu w danym roku, a może wyjść taniej za metr niż budowa nowego bloku.

Inny aspekt sprawy podniósł Wojciech Zarzycki, przewodniczący Rady Miasta.

- Budowie bloków socjalnych towarzyszą często protesty mieszkańców sąsiadujących posesji. A przydzielenie mieszkań w różnych miejscach jest w mojej ocenie idealnym rozwiązaniem i można się nad tym pochylić - powiedział.

Bloki socjalne w Ostrołęce znajdują się: przy ul. Padlewskiego, Sienkiewicza, Kołobrzeskiej, ul. Księcia Mieszka I, ul. Koszarowej, Żeromskiego, Braterstwa Broni.