W Ostrołęce powstał Combat Alert Ostrołęka. To grupa, która ma na celu realizację zadań związanych z obronnością kraju

Nadzór nad Fundacją na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” sprawuje Minister Obrony Narodowej. To wyspecjalizowany podmiotem pozarządowy, który jest prowadzony przez żołnierzy Wojska Polskiego. Posiada umowę proobronną z Ministrem Obrony Narodowej. Grupa aktywnie działa na rzecz społecznych inicjatyw proobronnych w Polsce. Combat Alert działa na terenie całego kraju.

Do tej pory w Ostrołęce i naszym powiecie brakowało profesjonalnej organizacji proobronnej. Stawiając na Combat Alert, przystępujemy do certyfikowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ogólnopolskiej organizacji, która służy Polsce już od wielu lat. Grupa inicjatywna to zespół składający się z emerytowanych policjantów, strażaków, przedsiębiorców, sportowców i uczniów OPW. Ja również przystąpiłem do Combat Alert, mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. Rozpoczynamy w Ostrołęce budowanie organizacji, która będzie podnosiła poziom świadomości i odporności społeczeństwa w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa