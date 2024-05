Most w Teodorowie - jak przebiegają prace? Konferencja prasowa na budowie - 21.05.2024 - z udziałem posła i europosła z PiS

Budowa mostu w Teodorowie realizowana jest w bardzo dobrym tempie - prace są tak sprawnie realizowane, że inwestycja ma być ukończona o siedem miesięcy wcześniej niż pierwotnie planowano. Wszystko wskazuje, że mostem w Teodorowie przejedziemy w połowie 2025 roku. 21 maja 2024 na budowie z mediami spotkał się starosta ostrołęcki Piotr Liżewski. W konferencji uczestniczył również europoseł Adam Bielan (PiS) i poseł Arkadiusz Czartoryski.

Stan zaawansowania prac przekroczył już 60 procent. - Witam serdecznie na placu budowy największej inwestycji w powiecie ostrołęckim - zaczął spotkanie starosta Piotr Liżewski. Przypomniał, że koszt tej inwestycji to 134 miliony złotych, w tym 98 mln dofinansowania ze środków rządowych, udział gmin (Lelis - 1,5 mln zł i Rzekuń - 1 mln zł), a pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu ostrołęckiego. - Ten most jest w klasie G, co oznacza, że będzie przeznaczony dla ruchu pojazdów bez ograniczeń tonażu. Ten most to jeden z elementów obwodnicy Ostrołęki, części północnej. W ramach tej inwestycji wykonamy też ponad 3 km obwodnicy oraz około 3 km dróg dojazdowych, tak zwanych bisowych, czyli w sumie wykonamy ponad 6 km ciągów drogowych. W ubiegłym tygodniu złożyliśmy wniosek, by pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy pieniądze na budowę kolejnego etapu, czyli drogi od Łęgu Przedmiejskiego do DK nr 53, na wysokości miejscowości Antonie. Wartość tej inwestycji będzie wynosiła około 130 milionów złotych. Wykonanie dopiero tej drugiej części będzie stanowiło zamknięcie tej części obwodnicy i to rozwiąże w znacznej części problemy komunikacyjne, zarówno mieszkańców powiatu ostrołęckiego, jak i Ostrołęki.

Przypominamy także, że na wysokości ul. Krańcowej powstaje rondo. Obowiązuje tam ruch wahadłowy (jest sygnalizacja świetlna). Starosta wspomniał również o innej realizowanej przez powiat inwestycji - budowie drogi od ul. Przemysłowej w kierunku DK61.

- To również będzie część ważnego ciągu komunikacyjnego, w przyszłości łączącego się z obwodnicą Ostrołęki. Wartość tej inwestycji to jest około 30 milionów złotych, w tym 29 mln otrzymaliśmy ze środków rządowych. Myślę, że te ważne inwestycje w sposób płynny zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.

Europoseł Adam Bielan (kandyduje do Parlamentu Europejskiego kolejnej kadencji) zaczął od... gratulacji dla starosty i wicestarosty.

- Po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość przejmuje władzę w powiecie, to jest wielki sukces - podkreślił. Jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach samorządowych odniosło tak duży sukces.

Potem przeszedł do działań dotyczących rozwiązania problemu wykluczenia transportowego Ostrołęki. - W ostatnich latach udało się sporo zmienić. Dzięki zaangażowaniu rządu Zjednoczonej Prawicy udało się pozyskać środki na budowę nowego mostu kolejowego, na remont tras kolei kolejowych do Chorzel i Łap, przeprowadzono remont dworca kolejowego i peronów. To były inwestycje warte ponad 350 milionów złotych. Pozyskano środki na realizację ważnych inwestycji drogowych, w tym na remont "starego" mostu, który był de facto budową nowego mostu oraz na budowę dwóch kolejnych mostów. To były kwoty ponad 200 milionów złotych, a więc nasz rząd przeznaczył ponad pół miliarda złotych na nowe inwestycje kolejowe i szosowe, które poprawią dostępność komunikacyjną Ostrołęki. Ale to nie wystarczy. Konieczne jest, aby te inwestycje były kontynuowane i tutaj najważniejszą inwestycją, która znacząco skróci czas podróży zarówno do Warszawy, jak i w kierunku Mazur, jest szprycha kolejowa w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego - szprycha numer 3. Jak wiemy, rząd Donalda Tuska wciąż nie podjął decyzji o budowie CPK, a gdy skłania się do tej budowy, to mówi o ograniczeniach połączeń kolejowych i jedną z pierwszych ofiar ograniczania budowy nowych linii kolejowych ma być właśnie szprycha numer 3. To jest szalenie ważna szprycha, dzięki której podróż z Ostrołęki do Warszawy z ponad 2 godzin skróci się do mniej więcej 60 minut. Skróciłaby się również podróż do Łomży i dalej na północ, do Giżycka. Oczekujemy od rządu i od wszystkich parlamentarzystów tego regionu zaangażowania na rzecz utrzymania tej szprychy - podkreślił Adam Bielan.

- Dyrekcja PKP PLK zapewnia, że jeszcze w tym roku skończy się remont odcinka drogi kolejowej z Chorzel do Szczytna - dodał poseł Arkadiusz Czartoryski. - Będziemy więc mieli nową trasę kolejową z Ostrołęki aż do Olsztyna. Pozostała nam północna obwodnica Ostrołęki. Powiat nie może za państwo polskie finansować tak wielkiej inwestycji. Mamy moralne prawo się o to starać i to powinno być to nasze wspólne staranie się: i miasta Ostrołęki, i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, i powiatu ostrołęckiego. Mamy prawo oczekiwać, że środki z KPO na północną część obwodnicy Ostrołęki zostaną przyznane. Oczekujemy w napięciu decyzji nowego rządu, mamy parlamentarzystów z Ostrołęki, którzy są z różnych opcji. Myślę, że powinni być o to pytani. Także o to, czy zabiegają, żeby szprycha numer 3 nie została zlikwidowana.