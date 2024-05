Wiosenne zarybianie Narwi. Prawie 2000 sztuk sandacza zostało wpuszczone do rzeki

Do rzeki trafiło ok. 2000 sztuk sandacza. Łącznie, w ciągu dwóch ostatnich lat trwania akcji, do Narwi wpuszczono ok. 1200 kg, czyli ok. 140 tys. sztuk różnego rodzaju ryb. Celem jest zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Do rzeki wpuszczane są tylko rodzime gatunki.

Ryby dowieziono na przystań znajdującą się w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce. Stamtąd rozwieziono je motorówkami i wypuszczono do wody na kilkukilometrowym odcinku między ostrołęcką elektrownią, a dopływem Omulwi (prawym dopływem Narwi). Tym razem do rzeki trafiło ok. 93 kg sandacza po ok. 49 g sztuka, czyli łącznie ok. 2000 sztuk narybku.

Zarybianie Narwi. Dlaczego sandacz?

– Sandacz naturalnie bytuje w wodach Narwi – tłumaczy Aleksander Syguła, kierownik Ośrodka Hodowli Ryb w Ostrołęce. – Jest rybą drapieżną, konkurentem naturalnym bardziej ekspansywnego szczupaka, o dużych wymaganiach tarliskowych i rozwojowych, dlatego wymaga wsparcia przez człowieka kolejnymi „dorybieniami”. Narybek sandacza pochodził z Ośrodka Hodowli Ryb należącego do Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, użytkownika Rybackiego Obwodu Rzeki Narew nr 6 w Ostrołęce.

Zarybianie Narwi po raz czwarty

Była to już czwarta akcja przeprowadzona w ramach wieloletniego projektu zarybiania Narwi przez elektrownię w Ostrołęce. Akcje przeprowadza się wiosną i jesienią. Plan zakłada wpuszczenie do rzeki w ciągu kilku najbliższych lat nawet kilkaset tysięcy sztuk narybku różnych gatunków.

Jak podkreśla Aleksander Syguła, ilości wpuszczanych ryb nie są przypadkowe. Wszystko jest wcześniej wyliczone i ustalone według tzw. operatów rybackich. Chodzi o zachowanie różnorodności biologicznej i warunków środowiskowych. Wpuszczamy tu tylko rodzime gatunki, dostosowane do konkretnego akwenu. Wszystkie ryby przed wpuszczeniem są dokładnie badane. Podczas pierwszej, jesiennej akcji w 2022 roku do Narwi trafiło ok. 1300 sztuk narybku szczupaka (ok.400 kg) i 400 sztuk suma (ok. 150 kg). Łącznie ponad pół tony narybku. Wiosną 2023 r. przeszło 130 tys. sztuk narybku sandacza, bolenia i klenia, a jesienią 2023r. ponownie 400kg – 1000szt narybku jesiennego szczupaka i 150 kg tj. ok. 500szt kroczka suma europejskiego. Łącznie w ramach wspólnej akcji zarybiania do Narwi trafiło już ok. 1200 kg narybku, tj. ok. 140 tys. sztuk różnego asortymentu.

Akcje wspiera Energa Elektrownie Ostrołęka. Grupa Energa już wcześniej wspierała również inne proekologiczne przedsięwzięcia lokalne. Jesienią 2019 r. do Narwi wpuszczono 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Raki błotne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego objęte są gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Grupa Energa dba o to, aby każdy projekt w ramach prowadzonej działalności, był podejmowany z troską i dbałością o środowisko. Dotyczy to również procesu produkcji energii elektrycznej w elektrowni Ostrołęka B, która wykorzystuje naturalny potencjał rzeki Narew i stale dba o to, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy. (źródło: Energa Ostrołęka)