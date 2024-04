Przepłynęli kajakami całą Omulew! 127 km w 26 godzin. Andrzej, Arek i Paweł wystartowali 13 kwietnia

Dystans ok. 127 km pokonali w 26 godzin. Andrzej, Arek i Paweł pokonali swoje słabości i dokonali niecodziennego wyczynu. Dobre przygotowanie, determinacja, dyscyplina, no i „fest” czerwone maszyny ze stajni Kajaki Dylewski przyniosły naszym bohaterom sukces. W pojedynczych kajakach działali jak dobrze naoliwiona maszyna: motywowali się nawzajem, uzupełniali elektrolity, ograniczyli przerwy do minimum, nawet jedząc w kajakach – pomiędzy wiosłowaniem. Śmiałkowie wzięli sobie za cel naszą kurpiowską Omulew, pomimo wyczerpania i zmęczenia dalej mają chęć na kolejne wyzwania. Odpoczywając planują kolejne wyprawy.

Start z nad jeziora Omulew rozpoczął się w sobotę 13 kwietnia ok godz. 17: 00. Pogoda dopisywała, ale nocą przyszło ochłodzenia. Pływanie po zmroku to tez wyznawanie na rzece nie brakuje różnorodnych przeszkód, np. w postaci powalonych drzew. W niedzielę rześki poranek, potem wiatr, deszcz i słońce na przemian. Zmęczenie dawało się we znaki, ale cel był najważniejszy. Tak mocno w to wierzyli, że po godz. 19 wylądowali na starej plaży w Ostrołęce.