Kolejny raz przekroczyła dopuszczalną prędkość. Policjanci byli bezlitośni. I słusznie!

Pojazd poruszał się ponad dwa razy szybciej niż pozwalają na to przepisy. Jego prędkość to 107 km/h.

Za kierownicą siedziała 44-letnia kobieta - przewoziła dwójkę dzieci.

Sprawdzenie jej w policyjnej bazie danych wykazało, że wykroczenie, którego się dopuściła zostało popełnione w warunkach tzw. recydywy. W związku z powyższym zamiast mandatu karnego w wysokości 1500 złotych otrzymał mandat wynoszący 3000 złotych. Ponadto do jej konta kierowcy zostało dopisanych 13 punktów karnych. Straciła też prawo jazdy

- podaje kom. Tomasz Żerański, rzecznik ostrołęckiej policji.

Recydywa to ponowne popełnienie wykroczenia z tej samej grupy. W praktyce oznacza to, że jeżeli złamaliśmy przepisy ruchu drogowego, to w przypadku ponownego popełnienia podobnego wykroczenia w okresie do 2 lat od pierwszego zdarzenia, zostaniemy ukarani mandatem karnym w podwójnej wysokości.