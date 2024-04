Rusza budowa żłobka w Baranowie, 11.04.2024 gmina przekazała wykonawcy plac budowy

Jak zapewnia wykonawca Pan Jan Fronczek z firmy „Frontdom” roboty mają ruszyć w najbliższą środę i będą trwały 10 miesięcy. Takie są zapisy w naszej umowie, którą podpisałem w dniu 03.04 br. i w programie „Maluch+”. Stan surowy zamknięty czyli najbardziej uciążliwe roboty dla funkcjonowania przedszkola mają potrwać do końca wakacji. Chciałbym poinformować, że na potrzeby tej budowy musimy zająć cały piaskowy plac, aż do placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Będą zatem pewne utrudnienia dla maluszków, aż do jesieni za co z góry przepraszam, ale nie da się inaczej. Ważne, że po budowie większość tego placu wróci do dotychczasowej funkcji z dodatkowymi ulepszeniami.