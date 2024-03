Nielegalne papierosy zabezpieczone przez policjantów z Ostrołęki. Papierosami handlowała mieszkanka Ostrołęki OPRAC.: Milena Jaroszewska

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości akcyzowej zabezpieczyli blisko 32 tysiące sztuk nielegalnych papierosów. Do sprawy zatrzymano mieszkankę Ostrołęki. Grozi jej grzywna i do 3 lat więzienia.