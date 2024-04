Nielegalna bimbrownia zlikwidowana przez ostrołęcką policje. Zatrzymano jedną osobę

Policjanci z ostrołęckiego wydziału, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ustalili, że mieszkaniec naszego powiatu może sprzedawać alkohol nie posiadający polskich znaków skarbowych akcyzy.

Akcja odbyła się w czwartek 26.04.2024.

W wyniku przeszukania wytypowanej posesji w budynkach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 200 litrów nielegalnego alkoholu w 5- litrowych plastikowych pojemnikach. Znaleziono także urządzenia służące do produkcji nielegalnego alkoholu, w tym metalowy zbiornik o pojemności 600 litrów oraz półprodukty służące do jego wyrobu. W pomieszczeniach znajdowało się także kilkadziesiąt 5-litrowych plastikowych baniek. Instalacja do destylacji, a także półprodukty zostały również zabezpieczone.

- podaje kom. Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Mieszkaniec powiatu ostrołęckiego usłyszał już zarzut z Ustawy o Wyrobie Alkoholu Etylowego, do którego się przyznał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo to jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.