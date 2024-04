Nielegalnie działające automaty zabezpieczone przez makowskich policjantów

W minionym tygodniu policjanci Wydziału Kryminalnego makowskiej policji podjęli czynności w jednej z kamienic na ul. Kilińskiego w Makowie Mazowieckim. Okazało się, że jest tam nielegalny punkt gier zręcznościowych.

Interweniujący policjanci zastali na miejscu 41- letnią pracownicę lokalu oraz 33 – letniego mężczyznę grającego na maszynach. Policjanci zabezpieczyli pięć automatów do gier oraz gotówkę. Na zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Maszyny trafiły do depozytu funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.