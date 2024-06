Prof. Grażyna Maria Świątecka - honorowa obywatelka Myszyńca - na sentymentalnym spacerze ulicami miasta, który odbyła 25.06.2024

Prof. Grażyna Maria Świątecka jest jedyną pochodzącą z naszego regionu osobą, która otrzymała najwyższe polskie odznaczenie cywilne - Order Orła Białego. Jest honorową obywatelką Myszyńca. Spotkaliśmy ją 25 czerwca, gdy wraz z Mieczysławem Olendrem - prezesem Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. Adama Chętnika, spacerowała ulicami Myszyńca.

Prof. Grażyna Maria Świątecka jest jedyną pochodzącą z naszego regionu osobą, która otrzymała najwyższe polskie odznaczenie cywilne. Order Orła Białego na wniosek środowiska polskich kardiologów w roku 2019 wręczył jej Prezydent RP Andrzej Duda. Pani Grażyna urodziła się w 1933 r. w Myszyńcu w rodzinie nauczycielskiej. W latach II wojny światowej wraz z rodzicami przebywała na zesłaniu w ZSRR. Do kraju powróciła w roku 1945. Przez rok mieszkała i uczyła się w Myszyńcu. Jej dalsze życie związane było z Trójmiastem. W Sopocie ukończyła szkołę średnią, a studia w Akademii Medycznej w Gdańsku. Była lekarzem oraz dyrektorem wielu placówek medycznych. Specjalizowała się w leczeniu chorób wewnętrznych i w kardiologii. Obok swojej praktyki lekarskiej rozwijała swoją karierę naukową. W roku 1966 obroniła doktorat, a w roku 1984 została doktorem habilitowanym. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymała w roku 1994. Przez wiele lat była pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Grażyna Świątecka jest także znanym i cenionym działaczem społecznym. W roku 1992 zainicjowała działalność Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. Do tej pory sprawuje funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Jest twórczynią powstałego w Gdańsku, a działającego w całej Polsce Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Wydała kilka książek z zakresu medycyny, opublikowała wiele artykułów naukowych. Jest autorką publikacji zawierającej wspomnienia z zakresu dzieciństwa „Mój Myszyniec we wspomnieniach rodziny Świąteckich lat 30. XX wieku”. W listopadzie 2021 r. Rada Miejska w Myszyńcu nadała jej tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”. 25 czerwca 2024 pani profesor odbyła sentymentalny spacer po Myszyńcu (wespół z Mieczysławem Olendrem) - nie pierwszy i nie ostatni, jak mówi.

Kazimierz Żyra rozmawiał z honorową obywatelką miasta. K.Ż. - Rozmawiamy w Myszyńcu, który jest bardzo ważny w Pani życiu...

G.Ś. - Myszyniec jest na tyle ważny, że przyjeżdżam tu nawet dwa razy w roku. Tylko choroba lub inne ważne sprawy potrafią zatrzymać mnie w Trójmieście. Tutaj moi rodzice byli nauczycielami. Szkoła była moim drugim domem. Przychodziłam do tego budynku już jako małe dziecko. Do tej pory pamiętam zabawy z synem woźnego. Bawiliśmy się oczywiście w… szkołę! Lata beztroski szybko się skończyły, bo wybuchła wojna. Trafiła Pani wraz z rodzicami na zesłanie do ZSRR. - W roku 1940 przebywaliśmy z rodzicami w Łomży. Miastem zarządzali wówczas Rosjanie. Wywózki na Sybir rozpoczęły się już na początku okupacji. Moi rodzice byli nauczycielami dlatego też w ramach rozprawy z polską inteligencją znaleźli się na listach „wrogów ludu”. Zostaliśmy wywiezieni do tajgi w okolicach Archangielska. Ojciec trafił do łagru. Ja pozostałam pod opieką mamy. Z zesłania pamiętam przede wszystkim głód. Moje całodzienne wyżywienie stanowiły często dwa zimne ziemniaki w garnku. Moim wielkim marzeniem było najedzenie się do syta. Cały czas martwiłam się o mamę, która całe dnie spędzała na poszukiwaniu jedzenia. Kobiety niejednokrotnie nie wracały z takich wypraw, bo zagubiły się w ogromnym lesie lub tonęły w rzece.

Do kiedy przebywaliście w okolicach Archangielska? - W roku 1941 rozpoczęło się formowanie Armii Polskiej w ZSRR. Rosjanie nie pozwalali jednak wszystkim Polakom na wstąpienie do Armii Andersa. Sytuacja zmieniła się w dopiero w roku 1943. Mój ojciec został zmobilizowany do I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Wtedy nikt nie zastanawiał się nad kwestiami ideologicznymi. Dla setek tysięcy Polaków pojawiła się szansa na to, by opuścić „nieludzką ziemię”. W związku z wcieleniem do wojska mojego ojca zmienił się nasz status prawny. Byliśmy już nie zesłańcami, lecz wolnymi ludźmi. Przenieśliśmy się w rejon Kujbyszewa. Moja mama we współpracy ze Związkiem Patriotów Polskich poszukiwała polskich dzieci przebywających w sowieckich domach dziecka. Razem ze swoimi współpracowniczkami udało im się uratować około setki takich dzieci. Do Polski wróciliśmy w roku 1945. Powrót w normalnych warunkach, a nie w bydlęcych wagonach, załatwił nam ojciec, który był już urzędnikiem cywilnym.

Jakie były Pani powojenne losy? - Przyjechaliśmy do Warszawy, lecz niebawem wróciliśmy do Myszyńca. W pierwszym powojennym roku szkolnym uczyłam się w tutejszej szkole. Po zakończeniu roku szkolnego w 1946 r. przenieśliśmy się do Sopotu, gdzie ojciec otrzymał mieszkanie. W tym mieście ukończyłam szkołę podstawową i średnią. Potem studiowałam w Akademii Medycznej w Gdańsku. Po ukończeniu studiów pracowałam w kilku placówkach służby zdrowia. Rozwijałam się także naukowo. Uwieńczeniem mojej kariery było otrzymanie tytułu profesorskiego w roku 1994. Cały czas byłam pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Zrobiłam także specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii. Poza pracą zawodowa realizowałam się również jako redaktor naczelny periodyków naukowych z zakresu medycyny. Czy jest Pani nadal osobą czynną zawodowo? - Pracę zawodową przerwałam kilka lat temu, podczas pandemii COVID-19. Ciężko wówczas zachorowałam. Jestem bardzo wdzięczna swoim kolegom-lekarzom, którym udało się postawić mnie na nogi. Nie oznacza to jednak, że zerwałam wszystkie związki ze swoim środowiskiem. Cały czas jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, redaguję teksty w czasopismach naukowych i organizuję konferencje naukowe.

W roku 2019 otrzymała Pani z rąk Prezydenta RP Order Orła Białego? Co Pani wówczas czuła? - Podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim zażartowałam, że znalazłam się tam przypadkowo. Prezydent Andrzej Duda ze śmiertelną powagą odparł, że on dobrze wie, komu nadaje odznaczenia. W swoim dotychczasowym życiu otrzymałam wiele nagród i odznaczeń. Jestem dumna z tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Myszyniec” i kilku państwowych odznaczeń. Najwięcej wzruszeń doświadczyłam jednak w warszawskich Łazienkach w roku 2009. Wówczas to otrzymałam medal „Gloria Medicinae” za pomoc niesioną chorym. Dla lekarza to wyjątkowe wyróżnienie. Przyznaje je Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Pani biografia to gotowy scenariusz do filmu fabularnego. Jest Pani nadal aktywna i cały czas zadziwia otoczenie. Jakie są Pani plany na przyszłość? - Jeszcze dzisiaj wracam do Trójmiasta. Wcześniej jednak chcę zobaczyć torfowiska w Karasce w gminie Kadzidło. Na Kurpie pewnie wrócę na wiosnę przyszłego roku. Mój uroczy przewodnik mówi, że wówczas zakwitają bory sasankowe i chciałby mi je pokazać. Przyjadę, bo lubię wracać do miejsc związanych z moim dzieciństwem. Wierzę, że Bóg pozwoli zrealizować mi te plany! Życzymy tego Pani z całego serca i czekamy na kolejną wizytę na gościnnej kurpiowskiej ziemi.