Osobowość Roku 2023. Trwa głosowanie. Prezentujemy kandydatów z naszego regionu - liderów w kategoriach

Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

OSOBOWOŚĆ ROKU to plebiscyt prowadzony w całej Polsce przez dzienniki regionalne i serwisy internetowe wydawnictwa Polska Press. W naszym województwie akcję prowadzą POLSKA Metropolia Warszawska i serwis www.polskanews.pl, Echo Dnia i serwis www.echodnia.eu, Tygodnik Ostrołęcki i serwis www.to.com.pl oraz miejskie i powiatowe serwisy www.naszemiasto.pl. - To nasz najważniejszy i najbardziej prestiżowy plebiscyt - mówi Anna Geisler, koordynatorka plebiscytu. - Akcja ma swoje korzenie w czasach, gdy na osoby, które najbardziej wyróżniły się w naszym regionie można było głosować na kuponach wyciętych z gazety. Co roku, głosami naszych Czytelników, doceniamy tych, którzy mają chęci i siły, aby działać na rzecz innych i rozwoju lokalnej społeczności. Nagrody za działania w 2023 roku zostaną przyznane najpierw osobno w miastach i powiatach naszego regionu, a następnie na szczeblu województwa. Plebiscyt zakończy ogólnopolski finał, który wyłoni laureatów głównych tytułów Osobowość Roku Polski 2023.

Głosowanie rozpoczęło się 9 maja. Poznajcie osoby, które pod koniec ubiegłego tygodnia były liderami w poszczególnych kategoriach, w powiatach naszego regionu. Piotr Sierzputowski z Ostrołęki, nauczyciel gry na gitarze, lider zespołu Karrakan (kat. Kultura, Ostrołęka) - Tytułem koncertów, które gramy z uczniami mojej szkoły „Lekcje Gitary Ostrołęka” zostałem nominowany w plebiscycie Osobowość Roku 2023 w kategorii Kultura. Należałoby raczej napisać zostaliśmy nominowani, ponieważ koncerty to nie tylko moja praca, ale też mojego zespołu i, chyba przede wszystkim uczniów, bo to oni muszą przekraczać swoje granice i pokonywać lęki, żeby na takim koncercie zagrać. Moja przygoda z gitarą zaczęła się kiedy miałem 12 lat. Marzyłem, żeby zostać gwiazdą rocka, zostałem nauczycielem. Ale to cudowne uczyć tego, co się kocha, co jest pasją. Staram się być nauczycielem, który czasami dyscyplinuje, a czasami po prostu dobrze się bawi ze swoimi uczniami. Nasza szkoła to ich miejsce. Nikt ich tam nie poucza, nie krytykuje, niczego nie narzuca. Naukę gry na gitarze można zacząć z filmików w internecie. My jednak jesteśmy specjalistami od motywacji, od rozwijania prawdziwej pasji i miłości do muzyki. Prawdę powiedziawszy to wzajemnie motywujemy się do działania. To oni chcieli zagrać pierwszy koncert. Ja byłem początkowo pełen obaw, ale cieszyłem się z ich zaangażowania. Koncert udało się zagrać w lipcu ubiegłego roku. Okazało się, że innym też się to podoba i dostaliśmy propozycję organizacji kolejnych wydarzeń. Do tej pory odbyły się trzy koncerty, w których wzięło udział około 40 uczniów szkoły. Jestem pełen dumy z ich osiągnięcia, pokonania własnych lęków, ciężkiej pracy. Do swojej szkoły zapraszam wszystkich: dzieci i dorosłych. Każdy może zacząć grać. Zazwyczaj przychodzą osoby początkujące, pełne obaw. To normalne. Moi uczniowie są jednak przykładem, że po kilku latach można świetnie sobie radzić z gitarą, a także na scenie. Przed nami kolejne wyzwania. Zachęcam do głosowania i promocji naszej szkoły - to doda uczniom skrzydeł.

Urszula Remiszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki (kat. Polityka, samorządność i społeczność lokalna, Ostrołęka) - Przygodę z samorządem zaczynałam w samorządach szkolnych. Zawsze starałam się angażować w życie szkoły, najpierw podstawowej, a teraz w szkole średniej. Uczę się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, w technikum o profilu weterynarii. Mam 19 lat. Do Młodzieżowej Rady Miasta trafiłam trochę przypadkiem. Uwierzyła we mnie jedna z nauczycielek w mojej szkole i namawiała mnie, abym spróbowała swoich sił. W tej chwili jestem przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta trzeciej kadencji, ale mogę się również pochwalić funkcją wiceprzewodniczącej w drugiej kadencji. Ostrołęcka młodzież jest różna, jak wszędzie: jedni interesują się życiem społecznym, inni nie. Staramy się jednak wsłuchiwać w ich potrzeby, zachęcać do większego zaangażowania, wychodzić z ofertą skierowaną do ich potrzeb. Mamy w tym wsparcie ze strony włodarzy miasta i radnych, którzy zawsze służą pomocą, gdy nie wiemy jak coś zrobić, bądź pomagają pozyskiwać środki na nasze inicjatywy. W Młodzieżowej Radzie Miasta mamy już zaplanowanych kilka inicjatyw na najbliższe miesiące. Mogę zdradzić, że planujemy grę terenową dla młodzieży w najbliższym czasie. Wkładamy bardzo dużo pracy, aby wszystko wyszło dobrze. Angażuję się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, byłam wolontariuszką w „ Radosnym Świetlicobusie” oraz brałam udział w wielu zbiórkach charytatywnych na rzecz zwierząt i osób potrzebujących. W przyszłości chcę połączyć moje zainteresowanie samorządem z inną pasją - weterynarią. Nie mam pojęcia kto mnie nominował, ale bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy i obiecuję, że dalej będę działać dla wszystkich mieszkańców Ostrołęki.

Małgorzata Jolanta Długołęcka, radna Makowa Mazowieckiego (kat. Polityka, samorządność i społeczność lokalna, powiat makowski) - Chciałabym bardzo podziękować moim wyborcom, którzy ponownie mi zaufali i dzięki którym ponownie zdobyłam mandat radnej. Maków Mazowiecki w ciągu ostatnich dziesięciu lat przeszedł bardzo dużą metamorfozę, widoczną dla każdego. Stał się miastem atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia. Te pozytywne zmiany obejmują wiele aspektów codziennego funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Zrealizowano szereg inwestycji w infrastrukturę drogową, budując i remontując drogi, ulice i chodniki. Rynek miejski przeszedł gruntowną rewitalizację, stając się ponownie tętniącym życiem sercem miasta. Rozbudowaliśmy również miejską sieć ciepłowniczą, co przyczyniło się do likwidacji uciążliwych, kopcących kominów w centrum. To tylko niektóre z wielu przedsięwzięć, które udało się nam wspólnie zrealizować w ciągu ostatnich lat. Wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje miały na celu dobro miasta i jego społeczności. Szczególnie cieszy mnie realizacja licznych inwestycji w moim okręgu, takich jak modernizacja ulic Konopnickiej, Słowackiego, Sportowej, Prostej, Krótkiej, Różańskiej i Wąskiej, rewitalizacja Zalewu Miejskiego czy rozbudowa oświetlenia w ulicy Słowackiego. Mam satysfakcję z tego, że moja praca przyczynia się do pozytywnych zmian w mieście. W nadchodzącej kadencji pragnę jeszcze mocniej zaangażować mieszkańców w różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane na terenie Makowa Mazowieckiego. Chcę, abyśmy wspólnie brali udział w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych. Przed nami również wiele kluczowych wyzwań w obszarze ochrony środowiska. Priorytetem będzie dalsza rozbudowa ciepła systemowego, inwestycje w nowoczesne systemy segregacji śmieci oraz kampanie edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną. Wierzę, że dzięki współpracy z mieszkańcami uda nam się z sukcesem sprostać tym wyzwaniom i stworzyć jeszcze bardziej przyjazne i zrównoważone miasto.

Jerzy Grabowski (kat. Działalność społeczna i charytatywna, Ostrołęka) Jest założycielem Muzeum - Kasy Biletowej (z pamiątkami kolejowymi Jerzego Grabowskiego). Angażuje się w różne akcje, m.in. w świąteczne zbiórki żywności, wspiera organizację Biegu Kolejarza, sam organizuje od kilku lat rajd rowerowy pamięci marynarzy i ułanów poległych w 1920 roku na ziemi rzekuńskiej, zabiegał o sprowadzenie i ustawienie na Placu Dworcowym lokomotywy wąskotorowej PX48 - Julki.

Jerzy Grabowski jest emerytowanym kolejarzem (w PKP pracował 37 lat), długoletnim samorządowcem (w tym przewodniczącym Rady Miasta Ostrołęki w latach 2014-2018).

Pochodzi z rodziny kolejarskiej. Jego dziadek Czesław pracował na kolei, ojciec Stanisław naprawiał parowozy i on pracował na kolei - naprawiał lokomotywy, był pomocnikiem maszynisty, maszynistą, dyspozytorem, naczelnikiem sekcji…

I stąd zamiłowanie do związanych z koleją przedmiotów.

- Kolekcjonuję je odkąd pamiętam. A tak na poważnie zaczęło się od czapek - mówi. - One były w moim domu - tak ok. 20. I moja żona ciągle je odkurzała. W końcu jednak rozkazała: zabieraj je! I trzeba było je gdzieś wynieść. I zawsze żartuję, że to był moment gdy zacząłem szukać miejsca dla swoich zbiorów.

Poprzedni prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski użyczył Jerzemu Grabowskiemu pomieszczenia dawnej kasy biletowej w budynku dworca PKP (i tak powstała nazwa Muzeum - Kasa Biletowa) - w 2016 roku było uroczyste otwarcie. W czasie budowy Multicentrum działalność muzeum została zawieszona. Dzięki przychylności kolejnego prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika w wyremontowanym budynku dworca znalazło się nowe pomieszczenie dla muzeum - gdzie jest więcej miejsca. Choć i tak trochę za mało, bo zbiór jest imponujący. I stale się powiększa. Uroczyste otwarcie w Multicentrum (na pierwszym piętrze) było 20 października 2022 roku.

Warto też dodać, że w 2018 roku Kasa Grabowskiego została wpisana do ministerialnego rejestru muzeów (pod numerem 459). W muzeum jest ponad 2000 eksponatów i ta liczba stale rośnie. Można je zwiedzać bezpłatnie (oprowadza Jerzy Grabowski) w czwartki w godz. 14.00-17.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 12.00. Inne terminy po uzgodnieniu. Jerzy Grabowski zaprasza dzieci 1 czerwca w godz. 12.00-15.00.

Kamil Terlecki z Różana - wolontariusz (kat. Działalność społeczna i charytatywna, powiat makowski)

- Nominacja to dla mnie wielkie wzruszenie i docenienie tego, co udało mi się zrobić w wolontariacie przez te wszystkie lata i jest mi miło, że jest to zauważone. Minęło 13 lat od pierwszej akcji. Od razu wiedziałem, że chcę się angażować w pomoc innym. Wolontariat to jest moja pasja. Od zawsze czułem potrzebę pomagania innym oraz chęć, by zmieniać świat na lepsze - bo warto, bo trzeba. Drogą wolontariatu idą ludzie o pięknych, wrażliwych sercach, którzy patrzą na człowieka z empatią. Moją pierwszą akcją była Fundacja DKMS, której misją jest walka z nowotworami krwi - wtedy zostałem po raz pierwszy wolontariuszem. Zajmowałem się rejestrowaniem chętnych, by mogli zostać potencjalnymi dawcami szpiku. Z czasem zacząłem brać udział w zbiórkach żywności, a także artykułów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. Od wielu lat angażuję się w finał WOŚP. Dla mnie WOŚP to serce wolontariatu. Wtedy wszyscy się jednoczymy w słusznej sprawie. Do tego mamy cudowną atmosferę w sztabie, która dodaje nam skrzydeł. Biorę także udział w piknikach charytatywnych, lokalnych wydarzeniach. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze za wsparcie i dobre słowo.

