Prasówka 22.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej. Następnie goście, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w części oficjalnej, która odbyła się na sali gimnastycznej.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Motocyklista pędził w obszarze zabudowanym 111 km/h. Stracił prawo jazdy W piątek 21.06.2024 od wczesnych godzin rannych policjanci prowadzą akcję „prędkość”. Jej celem jest, aby wszyscy podróżujący przede wszystkim w sposób bezpieczny dotarli do celu. O godzinie 11:46 jeden z policjantów w miejscowości Sul zauważył szybko jadącego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość ponad dwukrotnie. Na ograniczeniu do 50 jechał 111 km/h.

📢 Mecz Polska - Francja. Obejrzyj rozgrywkę przy Kupcu! Trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Przed nami mecze reprezentacji Polski. Mecz z Francją we wtorek 25.06.2024 będzie można zobaczyć na dużym ekranie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w PSP w Czarni, 21.06.2024 W piątek 21 czerwca w większości szkół w Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek. Szkolne mury pożegnali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. O godzinie 9.00 większość z nich wraz z rodzicami i nauczycielami wzięła udział we Mszy św. w parafialnym kościele pw. NP NMP. Po nabożeństwie wszyscy zjawili się w budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania absolwentów. 📢 Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w sali im. Arkadiusza Gołasia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

📢 W życiu Aleksandry Adamskiej nie brakowało trudnych wydarzeń. Dwa pożary i napad z bronią. Zobacz, jak mieszka Pati ze „Skazanej” Aleksandra Adamska to utalentowana aktorka, która zdobyła serca widzów dzięki roli Pati w „Skazanej”. Jej kariera rozwija się dynamicznie, a ona sama cieszy się rosnącą popularnością. Aktorka chętnie dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego w mediach społecznościowych. Dzięki temu fani mogą zobaczyć, jak mieszka jedna z ich ulubionych aktorek. Okazuje się, że jej mieszkanie jest nie tylko piękne, ale i wyjątkowo stylowe. Zobacz! 📢 Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce W piątek 21.06.2024 w całej Polsce odbyło się zakończenie roku szkolnego. Odwiedziliśmy I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce.

📢 Zakończenie roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce, 21.06.2024 W piątkowy ranek społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej szkoły. Uroczyście zakończono rok szkolny 2023/24.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego z Mają Plich. W podwarszawskim Rozalinie Rutkowski ożenił się z Mają Plich ZDJĘCIA 21.06.2024 Krzysztof Rutkowski wziął ślub z Mają Plich w podwarszawskim Rozalinie. Maja i Krzysztof mieli przygotowane aż po cztery kreacje! Krzysztof Junior niósł rodzicom obrączki! Byliśmy na miejscu, zobaczcie zdjęcia z uroczystości! 📢 Kolonie w PRL-u, czyli urok beztroskich wakacji. Było skromnie, ale szczęśliwie. Tak niegdyś spędzano lato Kolonie w PRL-u nie dawały luksusów, wytrawnego jedzenia czy jednoosobowych pokoi, ale zapewniały mnóstwo ruchu na świeżym powietrzu, nowe znajomości, a niekiedy nawet wieloletnie przyjaźnie. Dzieci i młodzież wypoczywała na łonie natury w różnych częściach Polski, zarówno nad jeziorami, jak i nad morzem czy w górach. Przypominamy, jak wyglądały kolonie w PRL-u! 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Rzekuń: najlepsi uczniowie i absolwenci zostali nagrodzeni przez wójta gminy Rzekuń, Bartosza Podolaka 10 najlepszych uczniów oraz absolwentów szkół w gminie Rzekuń odebrało od wójta Bartosza Podolaka nagrody za wybitne wyniki w nauce. Uroczystość wręczenia wyróżnień i dyplomów odbyła się tradycyjnie przed końcem roku szkolnego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

📢 Złote Gody w gminie Rzewnie. 20.06.2024 cztery pary świętowały jubileusz małżeński W czwartek 20.06.2024 w Urzędzie Gminy Rzewnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani zostali medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 📢 Ostrołęka. Sportowe wakacje w mieście. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sprawdźcie! We wtorek 25 czerwca br. startuje cykl bezpłatnych zajęć i turniejów w ramach ,,Sportowych wakacji w mieście 2024”. Dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i ostrołęckimi klubami sportowymi, dzieci oraz młodzież będą miały okazję skorzystać z szeregu form aktywności fizycznej przez cały okres trwania wakacji.

📢 Masz słabe Wi-Fi w domu? Te 7 rzeczy blokuje sygnał twojego internetu. Usuń je z okolicy swojego routera, aby poprawić zasięg sieci Posiadanie Wi-Fi w domu to obecne norma. Jego największymi zaletami jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i duży obszar bezproblemowego działania. Jeśli sygnał sieci w twoim domu jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które zakłócają sygnał. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w twoim domu i co należy usunąć z okolicy routera. 📢 Rondo im. księcia Siemowita III w Ostrołęce - trwa przebudowa. Radny Henryk Gut na sesji Rady Miasta 20.06.2024: jaki to ma sens? Zastanawiam się czemu miała służyć ta inwestycja - mówił radny Henryk Gut. - W zasadzie niewiele się różni od ronda przed przebudową. Jakie będą efekty?

📢 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Starym Lubotyniu, 16.06.2024 16.06.2024 r. na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy. W zawodach udział wzięło łącznie 11 drużyn: dwie kobiece i dziewięć męskich.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych. Gdzie znajdziesz największe uzdrowisko w kraju? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Które uzdrowisko wybrać? Jeśli czujesz zmęczenie i potrzebę zadbania o swoje zdrowie, poniższa mapa uzdrowisk w Polsce pozwoli ci wybrać najlepszą lokalizację. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz w tym artykule. 📢 Nielegalne automaty do gier hazardowych w Makowie Mazowieckim. Ujawnili je funkcjonariusze służby celno-skarbowej i makowscy policjanci Makowscy policjanci i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie przechwycili nielegalne automaty do gier hazardowych. Na terenie Makowa Mazowieckiego ujawniono pięć nielegalnych automatów i zabezpieczono 11 tysięcy złotych.

📢 Jak wyglądało zakończenie roku szkolnego w PRL i dawniej? Czy te zdjęcia wyglądają znajomo? Zobacz czarno-białe fotografie sprzed lat Koniec roku szkolnego za pasem! Wkrótce rozpoczną się wakacje. Dzieci z niecierpliwością przybędą do szkół, aby odebrać swoje świadectwa i oficjalnie rozpocząć letnią przerwę od nauki. Czy zastanawialiście się, jak wyglądały zakończenia roku szkolnego w przeszłości? Zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL, koniec roku był również obchodzony uroczyście. Czy różnił się od dzisiejszych obchodów? Zajrzyj do zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przedstawiają uchwycone w kadrze dawne czasy. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 20.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Starym Szelkowie. Znamy zwycięzców! W poniedziałek 17.06.2024 w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Starym Szelkowie odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. W konkursie wzięło 42 uczestników z 9 szkół powiatu makowskiego. 📢 Modne fryzury dla kobiet dojrzałych. Najlepsze na lato dla pań 50 i 60+. Te cięcia odświeżą i odmłodzą wygląd Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Dni Różana 2024. Co w programie imprezy, która odbędzie się od 19 do 21.07.2024? Jakie gwiazdy? Sprawdźcie Dni Różana będą w lipcu - od 19 do 21, na placu targowym przy ul. Królowej Bony. Tradycyjnie sporo się będzie działo: koncerty, pokazy, zawody, konkursy... Będą też gwiazdy muzyczne. Kto przyjedzie do Różana? Przeczytaj. 📢 Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na dorocznie organizowaną Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka odbędzie się w Grodzie Książąt Mazowieckich (ogródek jordanowski) 29 czerwca 2024 r. w godzinach 18.00 - 1.00. 📢 Zawody Rowerkowe 2024 w Ostrołęce. Zdjęcia wszystkich uczestników To była trzecia edycja naszej imprezy. W niedzielę 16 czerwca 2024 na kilka godzin plażą miejską w Ostrołęce zawładnęli młodzi rowerzyści. W Zawodach Rowerkowych 2024 wzięło udział 150 uczestników w wieku od 3 do 11 lat. W galerii znajdziecie zdjęcia wszystkich młodych cyklistów.

📢 MAZOpiknik w Rzewniu odbędzie się 22.06.2024. Gwiazdą Stachursky MAZOpiknik to bezpłatna plenerowa impreza rodzinno-kulturalna, organizowana z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego! 22 czerwca 2024 r. w Rzewniu, na placu przy urzędzie gminy. 📢 Nowe świadectwa szkolne 2024. Co się zmienia? Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Czy te, które uczniowie otrzymają podczas zakończenia roku szkolnego 2023/2024 będą wyglądały inaczej? W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 roku ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, zmienia się m.in. wygląd świadectw szkolnych. Do 12 lipca 2024 roku obowiązują przepisy przejściowe. Sprawdź, jak wyglądają nowe świadectwa i co dokładnie się zmienia.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego. 15.06.2024 na scenie wystąpił Maciej Maleńczuk Drugi dzień świętowania Dni Makowa Mazowieckiego minął pod znakiem pokazów grup tanecznych studia tańca Swag, pokazów karate, koncertu dla dzieci, koncertu orkiestry dętej i koncertu muzyki portugalskiej. Wieczorem zagrał Maciej Maleńczuk. 📢 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągniecia w nauce i osiągnięcia sportowe. 📢 XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat! W dniach 15 - 16 czerwca Koło Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej zorganizowało XII Zjazd Absolwentów. Zjazd rozpoczął się od rejestracji uczestników i zbiórki przed budynkiem szkoły. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.

📢 Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły W środę, 12 czerwca w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Tego dnia odbyło się Święto Szkoły połączone z nadaniem szkole sztandaru. 📢 Ostrołęka. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył rok akademicki. Uroczystość odbyła się 12.06.2024 w Ostrołęckim Centrum Kultury Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli rok akademicki. Uroczystość odbyła się w środę 12.06.2024 w Ostrołęckim Domu Kultury. Był czas na podsumowanie, gratulacje, podziękowania, a także część artystyczną przygotowaną przez seniorów.

📢 Przegląd Małych Form Teatralnych w PSP w Czarni. Przegląd odbył się 12.06.2024 Przegląd Małych Form Teatralnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni organizowany jest już od kilku lat. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III przygotowują spektakle, które są często adaptacjami znanych utworów literatury dziecięcej. Pod okiem swoich wychowawców przygotowują rekwizyty i scenografię do swoich prezentacji. W przygotowania angażują się także rodzice dzieci, którzy pomagają swoim pociechom w skompletowaniu scenicznego kostiumu.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów. 📢 Zimą nikt ich nosi! Latem te kolory rządzą na dłoniach. Neonowe paznokcie to hit lata. Skuś się na soczystą malinę lub orzeźwiającą limonkę Paznokcie neonowe sprawdzą się u rąk i nóg. To modny manicure, który zdobi kobiece dłonie podczas wakacji, ale nie tylko. Prezentujemy kolory, zdobienia i techniki malowania pazurków z odblaskowymi lakierami w roli głównej. Sprawdź inspiracje na mocne, wyraziste kolory paznokci, które będą rządzić latem 2024!

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Rocznica bitwy pod Nagoszewem. 28 maja odbyła się msza polowa pod Pomnikiem Powstańców 1863 roku 3 czerwca 1863 roku w Nagoszewie odbyła się bitwa, w której oddziały dowodzone przez Maksymiliana Broniewskiego (wsparte przez okolicznych mieszkańców) zostały zaskoczone przez wojska rosyjskie. Obie strony odniosły znaczne straty, a powstańcy musieli uciekać z pola bitwy. Ponadto, mieszkańcy Nagoszewa podpalili własne zagrody i ponieśli śmierć wraz z Rosjanami, którzy w nich się ukryli. 📢 Kobieca Twarz Mazowsza 2024. Zobacz laureatki naszej akcji Plebiscyt Kobieca Twarz Mazowsza rozpoczął się w dniu Święta Kobiet, 8 marca, kiedy to w wielkiej galerii zaprezentowaliśmy Panie, które przesłały swoje zdjęcia. W trakcie głosowania, osobno w każdym mieście i powiecie, czytelnicy wyłonili laureatki w 3 kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Do finału ogólnopolskiego awansowało 10 Pań z każdej kategorii pokoleniowej, które zdobyły najwięcej głosów w województwie. I tu będzie szansa na kolejne nagrody. W etapach ogólnopolskich nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota AYGO X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób. 📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Mazowieckie jest piękne! Zobacz, czym ten region zachwyca turystów i swoich mieszkańców Zachwycające krajobrazy, bogate dziedzictwo historyczne i pulsujące życie kulturalne - województwo mazowieckie to prawdziwa perła Polski, która nieustannie zachwyca zarówno turystów, jak i swoich mieszkańców. Od malowniczych zaułków Starego Miasta w Warszawie, po urokliwe tereny przyrodnicze, ten region oferuje niezapomniane doświadczenia, które trwale pozostają w pamięci każdego, kto tu zawita, jak i jego mieszkańców.

📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców.

📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00. 📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00.

📢 Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024 26 kwietnia 2024 to dla tegorocznych maturzystów ostatni dzień w szkole. Trwają uroczystości zakończenia roku. Matury 2024 w części pisemnej będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) od 7 do 24 maja, a w części ustnej od 11 do 25 maja. Życzymy połamania piór! 📢 Złote Gody w gminie Baranowo. Jubileusz małżeński świętowało siedemnaście par Uroczystości Złotych Godów odbyły się w czwartek 21.03.2024 w gminie Baranowo. Jubilaci uczestniczyli we mszy świętej w ich intencji, a następnie oficjalna część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście.

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni. 📢 Ćma bukszpanowa atakuje krzewy. Uważaj na jej mniej typową formę. Jak zwalczać tego szkodnika i czy niszczy tylko bukszpany? Ćma bukszpanowa to owad bardzo groźny dla bukszpanów. Żarłoczne gąsienice ćmy bukszpanowej potrafią doszczętnie zniszczyć te krzewy. Przeważnie atakują późniejszą wiosną, ale też latem. Nie można więc tracić czujności. Te ćmy są inwazyjne i w Polsce (oraz Europie) pojawiły się stosunkowo niedawno, nie mają naturalnych wrogów. Brakuje też środków skutecznych w ich zwalczaniu. Dlatego, poza opryskami, ważna jest profilaktyka. Radzimy, jak zwalczać ćmę bukszpanową i jak chronić przed nią bukszpany.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Technikum Lotnicze w Nagoszewie zorganizowało spotkanie wigilijne dla społeczności szkolnej. 19.12.2022 W poniedziałek 19.12.2022 społeczność Technikum Lotniczego w Nagoszewie spotkała się przy wigilijnym stole. Był występ młodzieży, łamanie się opłatkiem, życzenia oraz wspólna wieczerza. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Cmentarz w Komorowie. Najmniejszy cmentarz w powiecie ostrowskim. Zobaczcie zdjęcia 31.10.2022 Cmentarz parafialny w Komorowie jest najmłodszym cmentarzem w powiecie ostrowskim. Znajduje się na nim 16 grobów. Pierwszy pogrzeb odbył się na początku 2021 roku. Cmentarz powstał w cichym i spokojnym miejscu. Zobaczcie zdjęcia.

