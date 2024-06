Zakończenie roku szkolnego w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody

Następnie Dorota Białczak odczytała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowany do społeczności szkolnej. Po odczytaniu listu prof. dr hab. inż. Jacka Sosnowskiego - dziekana wydziału nauk rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach, głos zabrał ksiądz prałat Jan Okuła. Na koniec odczytano list dyrektor Muzeum Dom Rodziny Pieleckich.

Następnie dyrektor Roman Malicki podsumował rok szkolny 2023/2024: do ZS CKR w Starym Lubiejewie uczęszczało 334 uczniów, a więc ich liczba zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 45 uczniów - wszyscy, którzy ukończyli szkołę. Dyrektor pochwalił uczniów za ich osiągnięcia w nauce, wygrane konkursy i olimpiady oraz mówił o doświadczeniu, które zdobyli podczas zagranicznych wyjazdów.