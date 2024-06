Zakończenie roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły, Krzysztof Jankowski, który wspomniał o technologii jaka nas otacza i korzyściach i zagrożeniach jakie ze sobą niesie.

- W 1988 roku to nie tylko początek naszej szkoły, ale także odkryto wtedy pierwsze planety spoza układu słonecznego. Wtedy fascynowaliśmy się tym bardzo wiedząc, że istnieje coś więcej. Dziś katalog odkrytych tzw. egzoplanet rozszerzył się do ponad 5 tysięcy obiektów. Jak mawiają fizycy jest to 5 tysięcy światów, co oznacza nieprawdopodobną ilość do przeanalizowania. Dzisiaj technologia przyśpieszyła do tego stopnia, że otacza nas zalew badań i zestawień. Z jednej strony cieszy nas to, a z drugiej wybiórczo chwytamy jakiś skrawek wiedzy, co nie przynosi pełnego zrozumienia, a jedynie krótką ekscytację nowinką. Zachwycamy się możliwościami, jakie niesie nam współczesność, ale z drugiej gubimy się niekiedy w prostych zadaniach. Czasami nie pojmujemy drugiego człowieka, a czasami też nie widzimy sensu naszych działań. I w owym szumie informacyjnym potrzeba nam kompasu, inaczej będziemy przypominali człowieka, który mając w domu kilka zaledwie książek trafił do francuskiej biblioteki narodowej gdzie na półkach widzi 15 mln woluminów. Może to przyprawić o zawrót głowy. Tu potrzeba przewodników, którzy wskażą kierunek, którzy pomogą. I dzisiaj jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że wiedzę mamy na wyciągnięcie ręki, ale czasem brakuje nam umiejętności skupienia się na obranym kierunku, na specjalizacji, którą zgłębimy i w której staniemy się ekspertami. Szkoła powinna sięgać do kompetencji przyszłości. Jesteśmy w miejscu, gdzie stykają się dwa porządki: stary- usystematyzowany, z opracowanymi metodami, podręcznikami i nowy, który wyłania się, lecz potrzeba czasu, aby nabrał konkretne kształty. Wy jesteście świadkami owej zmiany. Potrzeba jednak, by nie zaprzepaścić tego, co ów postęp i rozwój przyniosło, a jednocześnie z odwagą spojrzeć przyszłość. Jesteście też w okresie szukania swojej ścieżki rozwoju, jednak w życiu niezwykle ważne są relacje. To od nich zależy szeroko pojęte szczęście człowieka. Żaden sukces zawodowy nigdy nie powinien pojawić kosztem czy z pominięciem drugiego człowieka, ale właśnie z drugim człowiekiem. Mam nadzieję, że ten rok szkolny nie zamykał się tylko w salach lekcyjnych, ale był pewien ciekawych rozmów, spotkać, wyzwań i wydarzeń. Mam nadzieję, że szkoła była i będzie takim kompasem do podejmowania ważnych i dobrych decyzji. Każdemu z osobna gratuluję- mówił pan dyrektor.