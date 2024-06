Wkrótce otwarcie gminnego żłobka w Nagoszewce. W żłobku będą 34 miejsca dla dzieci do 3 lat

Żłobek będzie także przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstaną dwie przestronne sale dydaktyczne wyposażone w wysokiej jakości certyfikowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zaplanowano także salę integracji sensorycznej i rehabilitacji, a także budowę nowoczesnej części kuchennej, dzięki czemu dzieci będą miały zapewnione zdrowe, domowe jedzenie.

Ponadto, przy żłobku już powstała tężnia solankowa. Na to zadanie Gmina Ostrów Mazowiecka pozyskała dofinansowanie w kwocie 105 000 zł w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Całkowita wartość zadania wyniosła 150 000 zł.

W tężni solankowej wytwarza się uzdrowiskowy, bogaty w mikroelementy klimat, z którego korzystać można za pomocą inhalacji. Działanie polega na rozpylaniu w powietrzu solanki, czemu sprzyja budowla z drewna i gałęzi tarniny. Taki zabieg powinien trwać minimum pół godziny, a optymalny czas wspomagania w ten sposób organizmu to godzina. Warto w tym czasie spacerować, aby przyspieszyć krążenie krwi co przyczynia się do szybszego dostarczenia mikroelementów do organizmu.