Andrzej Rybiński i zespół Topky wystąpili podczas 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej, 15.06.2024

Sobota rozpoczęła się od bloku oficjalnego, czyli występu Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka" oraz powitania wszystkich przybyłych ostrowian i zaproszonych gości. Po przemówieniu burmistrza i wystąpieniach gości wręczono stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe.

Jeszcze tego samego dnia na scenie zaprezentowały się grupy taneczne i wokalne działające pod szyldem Miejskiego Domu Kultury. A wieczorem odbył się koncert Andrzeja Rybińskiego i zespołu disco polo Topky.

Andrzej Rybiński to znany - szczególnie starszej publiczności - piosenkarz i muzyk, a także aranżer i kompozytor. W 1971 roku artysta założył wraz ze swoim bratem Jerzym Rybińskim i Elizą Grochowiecką zespół ANDRZEJ I ELIZA. Od roku 1983 Andrzej Rybiński jest solistą. Jest autorem piosenek tj. „Nie liczę godzin i lat”, „Pocieszanka” oraz „Za każdą cenę”. Andrzej Rybiński koncertował w Polsce oraz za granicą, niemal we wszystkich zakątkach świata. Skomponował kilka piosenek dla dam polskiej sceny, m. in. Edyty Geppert, Zdzisławy Sośnickiej oraz Alicji Majewskiej.