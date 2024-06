XII Zjazd Absolwentów LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. "Kopernik" skończył 115 lat!

Jubileusz jest to połączenie tradycji z nowoczesnością. Uroczystość, która wskazuje, że w szkole najważniejszy jest uczeń. Duszą szkoły jest nauczyciel, a dumą są jej absolwenci. Czuję się wyróżniona, że to mnie przypadł zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych znakomitych znamienitych gości i absolwentów. Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego spotkania. Zjazd absolwentów, stare kroniki, stare fotografie mają niezwykłą moc. Nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń tworzących wizerunek naszej szkoły. Jej dzieje to istotna część historii miasta i powiatu, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani w tej szkole. Ludzie wychowani i wykształceni w tych murach. Nasi absolwenci to liczne grono nauczycieli, inżynierów, lekarzy, prawników, księży, artystów i tak dalej i tak dalej - mogłabym tutaj wymieniać bez końca. To wy, drodzy absolwenci Kopernika rozsławiacie dobre imię naszej szkoły. Dziękuję wam za to bardzo serdecznie