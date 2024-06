55-lecie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej. MDK świętował 11.06.2024

Uroczyste obchody 55-lecia Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się we wtorek, 11 czerwca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Trębickiego. Podczas "Day for art" zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne, plastyczne i wokalne działające pod szyldem Miejskiego Domu Kultury. Na tegoroczny "Day for art" przygotowano 33 występy w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. Przed publicznością zaprezentowali się m.in. Zespół Pieśni i Tańca BezWianka, Klub Malucha, grupy Broadway jazz, balet i akrobatyka, a także Streeciaki, Chór Primavolta i mażoretki.

Na tej scenie dzisiaj wystąpią wnuki, matki, ojcowie, babcie, dziadkowie. To my jesteśmy Miejski Dom Kultury i czujemy się jak serce tego miasta.(...) To jest święto cudownych ludzi, moich cudownych współpracowników, wychowanków Miejskiego Domu Kultury, absolwentów Miejskiego Domu Kultury. (...) W tym momencie bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za przybycie, za przyjęcie zaproszenia. Widzę, że mamy pełne trybuny. I Jestem po prostu wzruszona