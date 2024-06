Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce

- przestrzegała pani dyrektor. Zwróciła się też do tych uczniów, którzy nie są zbyt zadowoleni ze swojego świadectwa.

Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski i po zasłużonym odpoczynku wejdziecie z werwą i zapałem w nowy rok szkolny. Teraz upragnione wakacje. Wypoczywajcie, bo po wakacjach będzie trudniej. Ale wiem, że sobie poradzicie, bo jak nie wy to kto. W czasie wakacji też się będziecie uczyć. To czas na czytanie książek, delektowanie się pięknem przyrody

- mówiła pani dyrektor.

Głos zabrał także między innymi wiceprezydent Ostrołęki Stanisław Kubeł, absolwent tego liceum, który kończył szkołę w 1982 roku, w czasie stanu wojennego.

Z wielkim sentymentem wspominam cztery lata pobytu tutaj. Podobnie będzie z wami, pójdziecie w świat i będziecie wracać w chwilach trudnych do tych miłych wspomnień z czasów szkoły. Wakacje to też nauka, to piękne podróże, nowe znajomości. Życzę Wam udanych wakacji i bezpiecznego powrotu