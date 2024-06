Nadanie sztandaru Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozikach. Nowy sztandar uświetnił Święto Szkoły

Po wprowadzeniu sztandaru przez przedstawicieli rady rodziców, został on poświęcony przez ks. Witolda Gromadzkiego, a następnie złożony na ręce dyrektor Bernadetty Budnej. Dyrektor przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu:

My, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego przyjmujemy ten sztandar i przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej wsi i naszej ojczyzny