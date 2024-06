Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Treblince, 14.06.2024

Uroczystość rozpoczął utwór Władysława Szlegla „Mała stacja Treblinki” w aranżacji Witolda Radomskiego.

Witając przybyłych gości Edward Kopówka – dyrektor Muzeum Treblinka - powiedział:

- Po raz czwarty spotykamy się, by uczcić Pamięć Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Obchody tej uroczystości wyznaczono na 14 czerwca. Tego dnia w 1940 r. do obozu koncentracyjnego Auschwitz przybył pierwszy transport polskich więźniów politycznych. Ta pierwsza grupa więźniów dotarła do obozu z Tarnowa. Wśród 728 osób byli żołnierze Wojska Polskiego, członkowie organizacji niepodległościowych, harcerze, studenci a także niewielka grupa polskich Żydów. Dzień ten przyjmuje się jako rozpoczęcie funkcjonowania Konzentrationslager Auschwitz. Obóz Zagłady Treblinka II, stał się jednym z najistotniejszych miejsc martyrologii na świecie. Zamordowano w nim blisko 900 tysięcy Żydów z Polski i wielu europejskich krajów, Polaków oraz około 3 tysiące Romów i Sinti. Obóz Pracy Treblinka I pochłonął 10 tysięcy ofiar - byli to Polacy, Żydzi, Romowie i Sinti. Za każdą ofiarą stoi cierpienie, jakie nigdy nie powinno mieć miejsca. Mimo ciągłych nawoływań „Nigdy więcej” wiele osób nadal doświadcza działań wojennych. W tym szczególnym dniu pragniemy oddać hołd wszystkim pomordowanym podczas II wojny światowej. W naszej instytucji pielęgnujemy pamięć o nich i przypominamy zwiedzającym, w sposób szczególny młodym osobom, o tolerancji wobec drugiego człowieka.