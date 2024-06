Potańcówka pod gwiazdami w Ostrowi Mazowieckiej już wkrótce. 29.06.2024 zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich

W sobotę, 29 czerwca Miejski Dom Kultury zaprasza na kolejną, dziewiątą Potańcówkę pod gwiazdami. Potańcówka rozpocznie się o godz. 18.00 i będzie trwała do 21.00, a zaraz po potańcówce rozpocznie się dyskoteka „Młodzi rządzą!”. Dyskoteka będzie trwałą do godz. 1.00.

Natomiast od godz. 19.00 do 00.00 będzie ogólnodostępny grill (jedzenie przynosimy we własnym zakresie).

Miejski Dom Kultury zapewnia DJ-a, muzykę na żywo i miejsce do tańca, a także stoły, krzesła i dostęp do grilla. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą jedzenie i picie oraz oczywiście wygodne buty do tańca.