20. Dni Ostrowi Mazowieckiej. 15.06.2024 burmistrz wręczył nagrody oraz stypendia

W sobotę, 15 czerwca 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęły się od bloku oficjalnego, czyli występu Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka" oraz powitania wszystkich przybyłych ostrowian i zaproszonych gości. Wśród licznych gości byli m.in. Mariusz Popielarz - dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w Ostrołęce, Janina Ewa Orzełowska - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Rafał Kowalczyk - radny sejmiku województwa mazowieckiego.

Proszę państwa, jesteśmy uczestnikami 20. Dni Ostrowi Mazowieckiej - ale to nie jest najważniejsza data. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że ten rok to też 590. rocznica uzyskania praw miejskich. W 1434 roku Bolesław IV nadał naszemu miastu prawa miejskie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna data: to również 510. rocznica nadania nam prawa do organizacji jarmarków przez księżną Annę Mazowiecką. Pracownikom jednostek, pracownikom ratusza i wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie tej imprezy, chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować również sponsorom, bo bez nich nie mogłoby się to udać. Dziękuję państwu, że wszyscy tu jesteście. Jestem zaszczycony, że odwiedzacie Ostrów Mazowiecką. To jest piękne miasto. Zrobimy wszystko, żeby się dalej dobrze rozwijało. Życzymy dobrej zabawy