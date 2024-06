Zakończenie roku akademickiego UTW w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się 19.06.2024

Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczęło się od występu sekcji teatralnej na scenie kina Ostrovia. Program zaprezentowany przez aktorów UTW rozbawił publiczność do łez. Aktorzy pokazali nie tylko swoje umiejętności i poczucie humoru, ale także to, że mają do siebie niesamowity dystans.

Druga część zakończenia roku odbyła się w Starej Elektrowni. Najpierw wszystkich przybyłych gości powitała dyrektor Miejskiego Domu Kultury, Marta Wójcik. W swoim przemówieniu wyraziła przekonanie, że śp. Bożenna Rostkowska, wieloletnia dyrektor ostrowskiego Miejskiego Domu Kultury i założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pewno byłaby dumna z tego, jak UTW teraz wygląda, jak się rozwija i z tego, jak aktywni są jego słuchacze. Następnie do słuchaczy zwróciła się Wiesława Polak, przewodnicząca UTW.