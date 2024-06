Festyn Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. OSM świętuje 65-lecie

Po tym koncercie prowadząca wydarzenie Agnieszka Kornaga-Bałdyga (niestrudzenie zagrzewająca do oklaskiwania wykonawców, a także do śpiewu i tańca) zaprosiła na scenę władze Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej: Roberta Adamczyka - przewodniczącego Rady Nadzorczej OSM, Annę Popławską - prezes OSM, Tadeusza Zawistowskiego - zastępcę prezesa OSM, Jolantę Sadłowską - członikinię zarządu OSM i Jana Drabota - zastępcę przewodniczącego RN OSM.

- To jubileusz OSM, który zdecydowaliśmy się świętować wraz z państwem na festynie. Obchodzimy 65 lat Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Inaczej mówiąc, to żelazna rocznica - mówiła Anna Pawłowska, prezes OSM. I podała kilka faktów z historii spółdzielni.

Spółdzielnia mieszkaniowa rozpoczęła działalność 18 sierpnia 1959 roku.

- Od tego momentu cały czas się rozwijała, budowała i miała coraz więcej mieszkańców - podkreśliła pani prezes. - Pierwszy budynek, jaki spółdzielnia odkupiła do Miejskiej Rady Narodowej - to był budynek przy ul. Szkolnej (dziś Chętnika 9). Był to budynek, w którym mieszkania ogrzewane były piecami kaflowymi. Z każdym rokiem spółdzielnia budowała więcej. Kolejne budynki powstały przy ul. Sienkiewicza. I tak dotrwaliśmy do dziś - mówiła. - Dzisiaj mamy tych budynków mieszkalnych 108. Dysponujemy także 12 pawilonami handlowymi, które służą nam do pozyskiwania dodatkowych zysków. Mamy 5015 członków, 4382 mieszkania. Jesteśmy największą spółdzielnią mieszkaniową w Ostrołęce i chcielibyśmy jako zarząd i pracownicy spółdzielni, aby te wieloletnie zasoby utrzymane były w dobrym stanie technicznym i żeby jeszcze przez wiele lat służyły naszym mieszkańcom.