Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim

Jest mi niezmiernie miło witać Was dzisiaj na Pikniku Absolwenta. Ja obecnie jestem dyrektorem i cały czas nauczycielem tej szkoły, ale 25 lat temu również ją kończyłam. 25 lat to ćwierć wieku. Przypuszczam, że są tu osoby, które skończyły ją 50 lat temu. Są moi wychowawcy, nauczyciele. Łezka w oku się kręci, kiedy można się dzisiaj spotkać w takich okolicznościach. Jeżeli przejdziecie się dzisiaj przez szkolę zobaczycie jak bardzo ona się zmieniła. Myślę jednak, że atmosfera w tej szkole jest tak samo dobra jak wtedy, kiedy my ją kończyliśmy. Ja naprawdę z wielką tęsknotą wspominam moje koleżanki i kolegów. Dzisiejszy piknik to tylko taki wstęp, gdyż oczywiście odbędzie się zjazd absolwentów, tak planujemy. Życzę wspaniałych rozmów, zostańcie jak najdłużej

- Makowskie liceum ma swoją wartość, wysoki poziom kształcenia. Dziś chcemy, aby ta szkołą swoją życzliwość i wartość utrzymywała. Ważna jest współpraca całego środowiska, wymiana wiedzy, doświadczeń. Współdziałanie to ogromna wartość i bardzo o to apeluję- mówił starosta.

Do wspomnień nie potrzebna jest pamięć, potrzebne jest uczucie. Ja pamiętam szkołę podstawową, pamiętam liceum oraz studia. Ale największym uczuciem darzę to miejsce. 42 lata temu opuściłem te progi. Nie widzę tu pośród nas dyrektora Krzysztofa Wachola. Podzielę się pewnym wspomnieniem. Pamiętam lekcje historii z panem dyrektorem profesorem Wacholem. Moja koleżanka została wezwana do tablicy i zapytana o tak zwaną zasadę feudalizmu francuskiego. Zasada ta brzmi "wasal mojego wasala nie jest moim wasalem". Ta dziewczyna była tak przerażona, że powiedziała przy tablicy: "Wachol mojego Wachola nie jest moim Wacholem". Do końca życia zapamiętam minę dyrektora Krzysztofa Wachola

- podzielił się zabawnym wspomnieniem Zbigniew Chrzanowski wzbudzając salwy śmiechu wśród wszystkich obecnych. W dalszej części przemówienia podkreślił rangę i wartość dawnych nauczycieli dzieląc się kolejnym osobistym wspomnieniem.

- Uczyłem się u surowego nauczyciela Krzyżewskiego. Wszyscy go pamiętają. Wszyscy się go baliśmy. On zawsze do mnie mówił Zbyszek. Ale kiedy zdałem maturę powiedział do mnie "panie Zbyszku". Prawdziwy nauczyciel z prawdziwymi zasadami- zakończył swoją wypowiedź życząc wszystkim udanej uroczystości i deklarując swoje wsparcie dla Stowarzyszenia Pomocy Liceum.

Jan Rutkowski, wieloletni prezes i założyciel Stowarzyszenia Pomocy Liceum przywitał najstarszych obecnych absolwentów, a następnie zachęcił do obejrzenia wystawy historycznej poświęconej obchodom 600-lecia nadania praw miejskich oraz zapoznania się z monografią miasta. Podkreślił, że kilkunastoletnia współpraca z liceum daje mu ogromną satysfakcję i zadowolenie ze wspólnych dokonań.

Uczniowie liceum przygotowali część artystyczną, a następnie absolwenci zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany między innymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ciepielewa i Zakliczewa. Były słodkie i słone przekąski, napoje, grill.