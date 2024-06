Ostrołęccy karatecy z MKKK z sukcesami w czerwcowych zawodach

W sobotę 15.06.2024 w Skarżysku-Kamiennej odbywały się eliminacje do Mistrzostw Europy Kadetów, Młodzieżowców i Seniorów, które odbędą się pod koniec października we Wrocławiu. Rywalizowało 164 zawodników i zawodniczek z całej Polski. Ostrołęccy karatecy - Lena Wiktorska, Małgorzata Kozłowska i Karol Kozłowski - zdobyli kwalifikacje do startu w ME.

Kwalifikację do turnieju uzyskali dzięki zajęciu drugiego (Lena i Karol) oraz trzeciego (Małgosia) miejsca w swoich kategoriach. Szansę na start w ME ma również Anna Chrzanowska, która jest na liście rezerwowej, a poza podium znaleźli się: Amelia Duch, Klaudia Łada, Wojciech Żbikowski, Miłosz Biedrzycki i Adam Dziadak.

Opiekunami zawodników byli sensei Artur Prusiński, Marian Zając i Kinga Przybyłek, a w roli sędziego wystąpił senpai Mariusz Załęski.

W niedzielę 16.06.2024 w podwarszawskich Markach odbyły się Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w Karate, które zgromadziły 217 karateków z 21 klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku Karate Kontaktowego Województwa Mazowieckiego.