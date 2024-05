Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem

- Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu - podkreślił wójt gminy Młynarze Adam Rupiński. - Państwo możecie być przykładem dla młodych ludzi, którzy obecnie wstępują w związki małżeńskie. Gratuluję państwu tego pięknego jubileuszu i życzę wam wielu kolejnych lat życia razem w miłości, wzajemnym zrozumieniu i zdrowiu.

- Chciałam państwu pogratulować wytrwałości, odwagi, cierpliwości, mądrości. 50 lat, które państwo przeżyliście razem to czas, który dzisiaj widać na państwa twarzach - czas dobry, bo jesteście państwo uśmiechnięci, patrzycie, może troszkę z łezką - widzieć państwa twarze to coś niezwykłego. Dla mnie to wzruszający moment. I chciałabym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia - bądźcie państwo razem z uśmiechem, z cierpliwością, miłością, serdecznością, dbajcie o siebie, wspierajcie się i cieszcie się każdym dniem - zwróciła się do jubilatów Magdalena Kielewicz-Kaczyńska, dyrektor ostrołęckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.