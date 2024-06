Stefan Friedmann w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej, 13.06.2024

- Poczucie humoru to najwspanialszy dar natury. Ten, kto go otrzymał może uważać się za bogatego - twierdzi Stefan Friedmann.

Friedmann - rocznik 1941 - zadebiutował na scenie w wieku 9 lat. Od tego czasu wystąpił w kilkudziesięciu filmach (m.in. „Ranny w lesie”, „Pavoncello”, „Jarzębina czerwona”, „Lalka”, „Na kłopoty… Bednarski”, „Stawka większa niż życie”, „Klan”, „M jak miłość”) i spektaklach teatralnych, występował w słuchowiskach radiowych (Gienek Matysiak w „Matysiakach”) i emitowanych przez Program Trzeci Polskiego Radia satyryczno-komediowych duetach z Jonaszem Koftą („Fachowcy”, „Dialogi na cztery nogi”

Stefan Friedmann w ramach „Męskiego czytania” - wspólnej inicjatywy GBP i ZS. im. St. Staszica w Małkini Górnej - przedstawił wydaną w ubiegłym roku autobiografię „70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego”.

Goście spotkania (nie tylko mężczyźni) dowiedzieli się jak to jest być dzieckiem aktora i suflerki wychowanym wśród największych polskich aktorów, co system edukacji miał za złe młodemu Stefanowi, jak skutecznie zagadać do dziewczyny (i pozostać z nią w związku małżeńskim przez 56 lat) oraz o fascynacji Wisławy Szymborskiej Andrzejem Gołotą.

Spotkanie zakończyły nieformalne rozmowy i wspólne fotografie. Nabywcy „70 lat mojego dzieciństwa..” otrzymali autografy oraz obietnicę, że wkrótce ukaże się kolejna książka Stefana Friedmanna.