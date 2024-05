Mężczyzna został oszukany metodą "na prokuratora". Stracił kilkanaście tysięcy złotych

62-letni mieszkaniec powiatu makowskiego najpierw otrzymał telefon od kobiety przedstawiającego się za pracownika banku. Kobieta poinformowała go, że ktoś z jego rachunku bankowego wykonał przelewy bakowe i tłumaczyła, że on tego nie widzi na swoim koncie ponieważ system się zawiesił. Mieszkaniec pow. makowskiego nie uwierzył kobiecie i rozłączył się.

Wkrótce kobieta zadzwoniła ponownie i powiedziała, że przesyła sprawę do prokuratury ze względu na brak współpracy ze strony mężczyzny:

Wtedy zadzwonił kolejny telefon. Tym razem mężczyzna przedstawił się za prokuratora. Przekonał on 62-latka, że to nie oszustwo. Wtedy ponownie do mężczyzny zadzwoniła ta sama kobieta podająca się za pracownika banku. Powiedziała, że na jego konto przelano 40 tys. złotych. Pieniądze te są oznaczone i nie może ich wziąć dla siebie. Musi je wypłacić i wpłacić we wpłatomacie.