77-letnia ostrowianka straciła sporą sumę pieniędzy. Uwierzyła oszustom

W środę 10.04.2024 przed południem 77-latka odebrała połączenie na telefon stacjonarny. O przebiegu tej rozmowy opowiada asp. Marzena Laczkowska z ostrowskiej policji.

Rozmówca przedstawił się jako pracownik poczty i poinformował ją o dwóch przesyłkach, które miały być jej dostarczone około godz. 13:00. Po dłuższej chwili kobieta znowu odebrała telefon tym razem zadzwonił mężczyzna i przedstawił się jako policjant CBŚ z siedzibą w KPP w Ostrowi Mazowieckiej. Fałszywy policjant przekazał, że jest gang, który podszywa się pod pracowników poczty i on pracuje nad ich zatrzymaniem. Mężczyzna przekazał 77-latce, że wie o pieniądzach, które seniorka posiada w domu. "Fałszywy" policjant opowiedział o akcji policyjnej, w której zaangażowana jest duża liczba policjantów mająca na celu zatrzymanie oszustów pocztowych. Poinformował kobietę, że za kilka minut do jej domu przyjdzie oszust i polecił seniorce, aby wszystkie pieniądze, które ma w domu włożyła do torebki i wyrzuciła przez okno. W celu potwierdzenia tożsamości mężczyzna polecił seniorce, aby nie rozłączając się z nim wybrała nr 997. Kobieta postąpiła wg jego wskazówek i w słuchawce usłyszała drugi głos, który potwierdził wersję fałszywego policjanta. Seniorka wykonywała wszystkie czynności pozostając "na linii " z fałszywym policjantem. Po wyrzuceniu torebki z pieniędzmi przez okno, kobieta wróciła do telefonu i miała poczekać jeszcze około 10 minut. W tym czasie do domu 77-latki wszedł jej zięć, który kontynuował przez chwilę rozmowę z fałszywym policjantem, gdy zorientował się, że to oszustwo połączenie zostało zerwane. Niestety w ten sposób seniorka straciła kilkadziesiąt tyś. złotych w tym kosztowną pamiątkową monetę w obcej walucie.