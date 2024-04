Oszustwo na pracownika banku. 62-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego stracił ponad 60 tysięcy złotych

W środę 24 kwietnia 2024 mieszkaniec powiatu ostrowskiego zgłosił oszustwo "na pracownika banku".

Do 62-latka zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika jego banku z działu "do spraw przestępczości finansowej".

- Rozmówca zapytał 62-latka, czy zlecał jakiekolwiek transakcje na swoim rachunku bankowym. Gdy 62-latek zaprzeczył rozmówca przekazał, że odnotowano trzy takie transakcje i aby je zablokować skontaktuje się z nim inny pracownik banku. Po chwili 62-latek odebrał kolejny telefon, tym razem od osoby podającej się za pracownika banku "z działu bezpieczeństwa". Rozmówca przekazał, że aby odzyskać pieniądze z tych transakcji 62-latek musi postępować wg jego instrukcji. W tym celu mężczyzna zalogował się do swojego rachunku firmowego i wygenerował 5 czeków blik na kwotę 20 tys. złotych. Pieniądze zostały wypłacone od razu przez oszustów w bankomacie. Następnie 62-latek miał przelać wszystkie pieniądze ze swoich pozostałych kont na jeden rachunek bankowy. Potem mężczyzna miał czekać na dalsze instrukcje "departamentu bezpieczeństwa". Po chwili polecono mężczyźnie aby wypłacił wszystkie pieniądze w bankomacie. Gdy 62-latek to zrobił miał następnie wpłacić pieniądze do wpłatomatu wybierając 6-cyfrowe kody podawane przez "rzekomego pracownika banku". Gdy mężczyzna zapytał dlaczego nie może ich wpłacić po prostu w placówce banku rozmówca stwierdził, że jeden z pracowników jego banku w Ostrowi Mazowieckiej może być zamieszany w zlecenie transakcji na jego koncie. Gdy 62-latek wpłacił wszystkie pieniądze usłyszał od rozmówcy, że na jego dane złożono wniosek o pożyczkę. Dopiero wtedy mężczyzna postanowił odwiedzić placówkę swojego banku gdzie usłyszał, że padł ofiarą oszustwa. Podczas całej procedury oszustwa 62-latek odebrał łącznie 6 połączeń, rozmowy z oszustami trwały kilka godzin. Niestety zbytnia ufność w rozmowie z nieznaną osobą kosztowała 62-latka stratę ponad 60 tysięcy zł - sposób działania oszustów podaje ostrowska policja.