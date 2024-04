Dwie inwestycje w powiecie ostrowskim z dofinansowaniem samorządu Mazowsza

– Dziś podpisaliśmy umowy na dwie inwestycje w regionie ostrołęckim. To ponad 835 tys. zł na realizację ważnych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Pierwsza posłuży uczniom z zespołu szkół w Ostrowi Mazowieckiej, druga wpłynie na bezpieczeństwo kierowców - podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Jak zaznacza członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska, to jeden z największych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego.

Budowa i remonty dróg, szkół, kanalizacji czy modernizacja stadionu – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

W ramach prac zostanie rozebrany obecny plac asfaltowy i będzie utwardzony teren pod urządzeniami do gier zespołowych. Będzie wykonany remont schodów do budynku szkoły z pochylnią dla osób z niepełnosprawnością. Powstanie nowy chodnik, altana do wypoczynku wyposażona w stoły, ławki i oświetlenie. Będą nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin i pnączy.