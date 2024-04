OSP Gleba obchodzi 60-lecie. Uroczystość jubileuszowa połączona z obchodami Dnia Strażaka odbyła się 28.04.2024

To ważne dla strażaków z Gleby, ale i całej lokalnej społeczności święto rozpoczęło się mszą świętą. Potem bohaterowie uroczystości oraz ich goście przenieśli się na pobliski plac. Tutaj była mowa o historii OSP w Glebie, strażakom wręczono odznaczenia i medale, a pod adresem jubilatki padło wiele ciepłych słów. I oczywiście dostała urodzinowe prezenty.

- Strażacki dorobek, mundur, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Chcąc oddać cześć temu tak szczytnemu celowi, jakim jest ratowanie ludzkiego życia i dobytku podczas ciężkich akcji strażackich spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej zbiórce połączonej także ze zbliżającym się Dniem św. Floriana - patrona strażaków - tymi słowami przywitała wszystkich druhna prowadząca uroczystość. Rys historyczny jednostki przedstawił dh Zdzisław Pokora, prezes OSP w Glebie. - OSP w Glebie została zawiązana w 1964 roku. Pierwszym prezesem był Stefan Cichocki. Jednostka posiadała własny budynek - drewnianą remizę, która służyła także za świetlicę wiejską. Kolejnymi prezesami OSP w Glebie byli: Stanisław Domurad, a następnie Henryk Giers. W 1998 roku prezesem został dh Zdzisław Pokora. W 2004 roku OSP Gleba przejęła budynek po dawnym sklepie GS. Co ważne, w tym właśnie roku OSP Gleba otrzymała cztery komplety mundurów koszarowych. W 2006 roku OSP Gleba otrzymała od gminnego samorządu kolejne dwa komplety koszarowe i sześć mundurów galowych. W tymże roku OSP Gleba po raz pierwszy brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych w Kadzidle. W 2008 roku strażacy dostali cztery komplety mundurów koszarowych i cztery komplety mundurów galowych.12 września 2009 roku jednostka dostała samochód - Star 244 (od jednostki z Wachu). Otrzymanie samochodu było wydarzeniem historycznym, od tamtej pory OSP Gleba bierze czynny udział w akcjach gaśniczych. 28 listopada 2009 roku zamontowano syrenę alarmową i po raz pierwszy rozległ się próbny sygnał. Tego samego dnia nasz star 244 wjechał do nowego garażu. W czerwcu 2011 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których nasza drużyna zwyciężyła po raz pierwszy w historii. W 2013 roku w zawodach powiatowych OSP Gleba zajęła drugie miejsce i był to dotychczas najlepszy wynik. W październiku 2013 roku star 244 został wymieniony na nowszego o 7 lat stara 200. W grudniu 2014 strażacy świętowali 50-lecie. Odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu oraz sztandaru oraz poświęcenie kapliczki świętego Floriana, która stanęła przy garażu. W 2023 roku jednostka OSP w Glebie otrzymała od marszałka Mazowsza pamiątkowy medal Pro Masovia, za zasługi na rzecz województwa mazowieckiego. W 2023 roku powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Dh Pokora podkreślał, że strażacy z Gleby szkolili się, wielokrotnie pracowali w czynie społecznym. Wspominał druhów, którzy odeszli. Podczas niedzielnej uroczystości odznaczono i wyróżniono wielu druhów. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Adam Dawid Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Jerzy Gut

Karol Deptuła Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: Natalia Olkowska

Dorota Chorążewicz

Bartłomiej Kuzia Odznaki za wysługę lat otrzymali: Czesław Tabaka (55 lat w służbie)

Stanisław Lemański (55 lat)

Tadeusz Tabaka (50 lat)

Henryk Dawid (50 lat)

Stanisław Gut (50 lat)

Stanisław Domurad (50 lat)

Zdzisław Giers (40 lat)

Kazimierz Murach (40 lat)

Henryk Gut (40 lat)

Henryk Parzych (30 lat)

Jarosław Olk (20 lat)

Natalia Olkowska (10 lat)

Cezary Pijanowski (10 lat)

Wojciech Gleba (10 lat)

Kamil Kurzac (10 lat)

Po tej części goście dziękowali strażakom za trud i składali życzenia jubilatce. - 60 lat to szmat czasu. W tym szczególnym dniu, gdy nakłada się wiele okazji, chcę wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przez kolejne lata będę pamiętał każdą waszą twarz, każde nasze wspólne przedsięwzięcie, pomysł, rozmowę. Niech Pan Bóg was strzeże, niech ludzie będą wdzięczni - mówi wójt Dariusz Łukaszewski, wręczając pamiątkowy list i wycinankę kurpiowską. - Chciałbym pogratulować OSP w Glebie oraz jej prezesowi, który kieruje strażą od 25 lat. Zdzisław, możesz być dumny, że ta straż jest świetnie wyposażona, zorganizowana. I życzę na przyszłość, żebyście państwo wzrastali, jak do tej pory - mówił poseł Arkadiusz Czartoryski, wręczając upominek (piłki).

- Chęć pomocy, odpowiedzialności za społeczeństwo to wielki obowiązek niesiony na waszych barkach. Ale na waszych barkach spoczywają też inne obowiązki: przekazywania tradycji, kultury kurpiowskiej. Z pokolenia na pokolenie. Jeszcze jedna ważna funkcja jest w waszej pracy - edukacyjna: bo to wy uczycie odpowiedzialności, jak pomagać, jak się organizować, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom - mówiła posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. - Życzę wam kolejnych pięknych jubileuszy. Trwajcie w swojej służbie, nieście pomoc swoim najbliższym.

- Gratuluję jubileuszu, gratuluję odznaczeń. Ale gratuluję też waszym rodzinom, bo one was wspierają, są z wami w momentach radosnych i trudnych - mówił poseł Marcin Grabowski. - Życzę wam zdrowia, żebyście zawsze wracali do najbliższych, cali i zdrowi. - Myślę, że można byłoby przy okazji 60-lecia zapoczątkować starania o nowy samochód - mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. - A sądzę, że przyjaciół i w Warszawie, i w województwie, i w powiecie, i w gminie nie zabraknie, żeby go kupić. Z okazji waszego święta gratuluję i życzę wszystkim druhom i druhnom dużo radości, spełnienia marzeń i skutecznych działań na rzecz ochrony ludności. - Dziękuję wam za pracę, życzę wam wszystkiego najlepszego, żebyście byli zadowoleni z tej służby dla społeczeństwa. I mam serdeczną prośbę: łączcie wszystkich. Żeby nie było między nami podziałów. Dzisiaj ich nie ma - jedziemy, ratujemy, nie bacząc na poglądy. I niech tak zostanie - mówił dh Janusz Głowacki, prezes zarządu powiatowego OSP.

- Chciałbym zapewnić, że samorząd województwa mazowieckiego zawsze był, jest i będzie do dyspozycji braci strażackiej, przekazywał, przekazuje i będzie przekazywał pieniądze na doposażenie jednostek - mówił, składając strażakom życzenia, nowo wybrany radny wojewódzki Rafał Kowalczyk.

Podczas uroczystości były dwa niespodziewane miłe akcenty.

Pierwszym z nich były podziękowania - od strażaków dla odchodzącego wójta gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego, a drugim - prezent od strażaków dla prezesa OSP w Glebie Zdzisława Pokory, który, tak jak jednostka, obchodzi 60. urodziny. Prezes dostał model samochodu strażackiego - stara. - Star 244, nasz pierwszy samochód - nie bez wzruszenia zaznaczył dh Pokora, a goście odśpiewali mu "Sto lat". Warto dodać, że na mszy i podczas drugiej części uroczystości grała orkiestra pod batutą Stanisława Gawrycha.