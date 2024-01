OSP Nagoszewo i Nagoszewka z nowym sprzętem i umundurowaniem. Zakupy sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego

- chwalił Waldemar Brzostek.

Prezes OSP w Nagoszewie Marian Grabowski i prezes OSP w Nagoszewce Paweł Kempisty mówili, że otrzymany przez jednostki sprzęt i umundurowanie jest wysokiej jakości i jest to bardzo trafiony zakup, bo środki ochrony osobistej po prostu się zużywają.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zachęcała do składania wniosków o dofinansowanie różnych projektów, ponieważ - jak zapewniła - w budżecie są na nie środki:

Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2024 ma gigantyczny budżet. To jest ponad osiem miliardów złotych, z czego jeden miliard to środki dedykowane na rzecz wszystkich naszych programów, a tych programów mamy aż 22. W ramach tych 22 programów największy (na wnioski do równomiernego rozwoju) opiewa na 667 milionów zł. W ramach tego programu samorządy mogą składać wnioski inwestycyjne o wartości do 4 mln zł. Ale pozostałe wnioski mogą składać organizacje pozarządowe. Warto zerkać, sprawdzać nasze ogłoszenia, bo można zrealizować dużo ciekawych projektów.