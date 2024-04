Queerowa Oka wzbudza kontrowersje. Planowane na 28.04.2024 wydarzenie zostało odwołane. Dlaczego?

Swoim działaniem w otaczającej nas lokalnej rzeczywistości pragniemy pokazać jak wygląda przestrzeń bezpieczna i pełna pozytywnej, tęczowej energii. Chcemy pokazać większej ilości osób z czego my czerpiemy siłę i uświadamiać o różnorodności form ekspresji. Ważne jest dla nas, aby osoby uczestniczące w naszym wydarzeniu wzmocniły swoje poczucie przynależności.

Jesteśmy trzema przyjaźniącymi się osobami należącymi do społeczności LGBT+ pochodzącymi z Ostrołęki. Dzięki stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza i ich Funduszowi „U Siebie” organizujemy pierwsze w historii naszego rodzinnego miasta queerowe wydarzenie skierowane do osób LGBTQ+ i nie tylko. Nasza nieformalna grupa powstała z początkiem tego roku. Swoim działaniem w otaczającej nas lokalnej rzeczywistości pragniemy pokazać jak wygląda przestrzeń bezpieczna i pełna pozytywnej, tęczowej energii. Chcemy pokazać większej ilości osób z czego my czerpiemy siłę i uświadamiać o różnorodności form ekspresji. Ważne jest dla nas, aby osoby uczestniczące w naszym wydarzeniu wzmocniły swoje poczucie przynależności.