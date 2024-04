Fundacja Pokonać Endometriozę zaprasza na spotkanie "EndoKawa w Goworowie - porozmawiajmy o endometriozie" 10.05.2024

Endometrioza jest chorobą, w której tkanka podobna do wyściółki macicy rozrasta się poza prawidłową lokalizacją jaką jest jama macicy. Endometrioza może powodować silny ból miednicy i utrudniać zajście w ciążę. Choroba ta może rozpocząć się w momencie pierwszej miesiączki i trwać aż do menopauzy.

Fundacja Pokonać Endometriozę zaprasza na wyjątkowe wydarzenie "Endokawa w Goworowie". Spotkanie będzie okazją, aby poznać jedną z ambasadorek Fundacji, Małgorzatę Wojtalewską, która sama przeszła przez trudności związane z endometriozą i jest gotowa podzielić się swoimi doświadczeniami oraz drogą do powrotu do zdrowia.

"Endokawa" to nie tylko spotkanie z ambasadorką, ale także szansa na zgłębienie wiedzy na temat samej choroby. Uczestniczki dowiedzą się więcej o jej objawach, możliwościach leczenia oraz skutecznej diagnostyce.

Jednak to nie wszystko - nasze wydarzenie to także platforma do wymiany doświadczeń z innymi kobietami, które również zmierzyły się z endometriozą. Dzięki otwartej dyskusji i dzieleniu się historiami życia, możesz znaleźć wsparcie, zrozumienie oraz cenne rady od osób, które wiedzą, jak trudno jest przejść przez te trudności. Przyjdź na "Endokawę" i dołącz do naszej społeczności, która wspólnie dąży do lepszego zrozumienia tej choroby i znalezienia skutecznych sposobów na jej radzenie sobie. Razem możemy przekroczyć te trudności i stworzyć przestrzeń, gdzie każda z nas może poczuć się zrozumiana i wsparcia - zachęcają organizatorzy spotkania.

Zapisy: 665893300 (prośba o wysyłanie sms)

Miejsce wydarzenia:

Świetlica w Goworowie

ul. Ostrołęcka 31