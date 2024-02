Biuro posła Marcina Grabowskiego oficjalnie otwarte. Kiedy dyżury?

Biuro poselskie Marcina Grabowskiego znajduje się przy ul. Bartosza Głowackiego 21. Chociaż funkcjonuje już od dwóch miesięcy, oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek 26.02.2024.

Wygrana w wyborach to dla mnie ogromne wydarzenie i misja. Przyjąłem sobie za cel, aby kontynuować spotkania z mieszkańcami, radzić, pomagać. Pierwsze biuro powstaje w Ostrołęce, w moim ukochanym mieście, ale będę też myślał o kolejnych biurach. Dziękując wszystkim za wsparcie, chciałbym wyróżnić szczególnie moją małżonkę, która jest tu obecna i na którą zawsze mogę liczyć. Są też ze mną rodzice, za co jestem im bardzo wdzięczny

- mówił poseł Marcin Grabowski.

Głos zabrał także Henryk Kowalczyk.

Wielka radość, że powstało biuro w Ostrołęce, że Marcin został wybrany na posła. Miasto ma czworo parlamentarzystów, więc sporo, co bardzo cieszy. Życzę, aby w tym biurze kłębił się tłum ludzi, którym będziesz w stanie pomagać. Biuro to nie tylko otwarcie, bardzo uroczyste, bo to jest najłatwiejsze. Potem niestety jest szara, codzienna praca, zazwyczaj w poniedziałki, kiedy są dyżury poselskie i kiedy ludzie przychodzą z wielkimi problemami. Trzeba zawsze robić wszystko co w swojej mocy, aby te problemy rozwiązać