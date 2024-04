II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika świętowało 26.04.2024 jubileusz 30-lecia

Zaproszeni goście nie szczędzili gratulacji, słów uznania oraz życzeń na przyszłość dla całej społeczności szkolenej.

Kolejna część uroczystości dotyczyła pożegnania uczniów, którzy kończą swoją edukacyjną przygodę z II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.

Niemal każdego dnia stajemy w obliczu nowych wyzwań. Dzięki temu nabywamy doświadczenia w podejmowaniu coraz dojrzalszych decyzji. Przez ostatnie lata wspólnej pracy udało nam się dokonać bardzo dużo, aby dobrze przygotować was do podjęcia dalszych kroków na drodze waszej kariery. Jak można podsumować kończący się czas edukacji? Ze strony nauczyciela dobrze widać, jakie postępy poczynili nasi wychowankowie. Z satysfakcją obserwujemy jak rozwijają się ich zainteresowania, jak ujawniają się zdolności. Staraliśmy się obserwować i dostrzegać postępy naszych uczniów, uwzględniać ich indywidualne predyspozycje. Każdy z nas jest przecież inny. Droga młodzieży, przed wami czas kolejnej próby. Proponuję podejść do niej spokojnie. Jesteście ludźmi ambitnymi, otwartymi na nowe doświadczenia, gotowymi do wzięcia odpowiedzialności za własne wybory. A przecież najtrudniejsze egzaminy niesie ze sobą samo życie. Pomyślcie dobrze nad tym, czego do tej pory dokonaliście, a może się okazać, że już macie na swoim koncie niemało sukcesów. Liceum Ogólnokształcące to nie tylko wytężona praca, ale również czas radości i przyjaźni. Gdziekolwiek będziecie pamiętajcie, żeby zawsze postępować w życiu przyzwoicie, reprezentujcie naszą szkołę godnie, z dumą-