Różowa skrzyneczka trafiła do szkoły w Sypniewie. O co chodzi?

Pomysłodawczyniami powstania różowych skrzynek są założycielki fundacji Różowa Skrzyneczka.

Podpaski to prawo, nie luksus. Naszym celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie szerokiego dostępu do bezpłatnych podpasek, tamponów w przestrzeni publicznej. Wymyśliłyśmy więc różowe skrzyneczki, o które dbamy razem ze

społecznościami lokalnymi. Jako fundacja samofinansująca się, skrzyneczki z zebranych przez nas środków kierujemy głównie do

miejsc pomocowych, w których przebywają osoby wykluczone i potrzebujące. Takie miejsca wspomagamy

też stałymi dostawami produktów menstruacyjnych. Podpaski ślemy również m.in. do domów dziecka, burs, internatów i szkół w małych miejscowościach. Dlatego mocno zachęcamy osoby, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego do sfinansowania skrzynek w ramach budżetów własnych. Różowe skrzyneczki robi na potrzeby akcji polski producent, firma Supron 3. My

jako fundacja nie czerpiemy z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.