Towarzyskie Zawody Skokowe w Nogawkach, 21.04.2024

- Serdecznie państwa witam na towarzyskim turnieju w skokach przez przeszkody - prowadzący wydarzenie Damian Kośnik przywitał całkiem liczną widownię (choć pogoda niestety zapewne wiele osób zniechęciła do spędzenia niedzielnego popołudnia w plenerze).

- Bardzo cię cieszę, że mogę dziś tu z państwem być - mówił Antoni Mulawka, sekretarz gminy Goworowo. - Społeczność Nogawek jest w ostatnim czasie bardzo aktywna. A jak dodamy do tego pomysłowość pracowników GOKSiR to mamy takie właśnie wydarzenia. W przeszłości organizowaliśmy rajdy konne w Szarłacie, a dzisiaj, z drugiej strony gminy, w Nogawkach, mamy zawody w skokach przez przeszkody. To ciekawa inicjatywa, którą chętnie wspieramy - dodał także jako radny powiatowy.