Otwarte Towarzyskie Zawody Spinningowe "Puchar Kiełbika" w Ostrołęce. Zdjęcia, wideo

Zawody zostały przeprowadzone na „żywej rybie” - złowiona ryba w trakcie rywalizacji była wypuszczana z powrotem do wody.

W zawodach wzięło udział 58 zawodników – z Ostrołęki ale także Małkini, Ostrowi Mazowieckiej, Komorowa, Warszawy, Łomży, Przasnysza, Myszyńca.

- Warto podkreślić, że jedyną zawodniczką, która stanęła do rywalizacji, była koleżanka Hania Kamieniecka. Jej pasja i zapał do wędkarstwa zasługują na ogromny szacunek – informują organizatorzy.

I dalej:

Sędzią głównym tegorocznych zawodów był doświadczony sędzia klasy krajowej, kolega Antoni Jabłoński. Może się on poszczycić się ponad 600 sędziowaniami na swoim koncie, a jego doświadczenie jest nieocenione. Co więcej, jest on mentorem dla młodszych sędziów, przekazując im swoją wiedzę i wsparcie.

Najczęściej łowioną rybą podczas zawodów okazał się okoń. Łowiono również szczupaki, bolenie i jazie.

- XIII Otwarte Towarzyskie Zawody Spinningowe "Puchar Kiełbika" to nie tylko rywalizacja wędkarska, ale także okazja do integracji pasjonatów wędkarstwa z różnych regionów. To również dowód na to, że dbałość o środowisko i przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniom są priorytetem dla tej społeczności wędkarskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w organizacji tego wydarzenia! – czytamy na facebookowym profilu Koła PZW „Kiełbik”.

Wyniki rywalizacji: