Maturzyści żegnają się ze swoimi szkołami. Zakończenie roku w I LO w Ostrołęce, 26.04.2024

Zakończenie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącego odbyło się w murach szkoły.

Na początku młodzież zaprezentowała część artystyczną. Wyświetlono także film z wywiadami z młodzieżą i nauczycielami, który wywoływał salwy śmiechu i duże brawa.

Następnie głos zabrała dyrektor I LO, Anna Maksimowska.

Za Wami cztery lata nauki w liceum, w tym: pandemia, lockdown, zdalne nauczanie, wojna na Ukrainie, niespokojny świat wokół. To dla was ogromny bagaż doświadczeń, emocji, przeżyć, mam nadzieję też wiedzy. Przed wami pewnie wiele niewiadomych, ale też wiele możliwości. Za chwilę rozpoczniecie nowy etap swojego życia, dokonacie poważnych, dorosłych już wyborów, podążycie własną drogą. Chcę, żebyście wiedzieli, że a patrząc na Was rozpiera nas duma. Dzisiaj kończycie szkołę i dołączycie do licznego grona absolwentów. Nie jest łatwo się dzisiaj pożegnać. Życzę Wam młodzieńczej pasji poznawania świata, która nigdy się nie wypali. Pozostańcie uczniami przez całe życie