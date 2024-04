Pożegnanie absolwentów w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych

Pożegnanie absolwentów odbyło się w piątek 27.04.2024. Starosta powiatu ostrołęckiego, Stanisław Kubeł, przyznał nagrodę najlepszej absolwentce. Tym razem była to Marlena Krzynówek, która osiągnęła najwyższą średnią ocen- 5, 16.

Nagroda znajdzie praktyczne zastosowanie, gdyż jest to mieszarka do ciasta, a słodkie wypieki to pasja Marleny.

Dyrektor szkoły, Dariusz Ptak, podziękował maturzystom za ich zaangażowanie, wysiłek i determinację w dążeniu do celu. Podkreślił również rolę nauczycieli/ wychowawców, którzy przez lata wspierali uczniów i przekazywali im wiedzę oraz wartości niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Młodsze koleżanki i koledzy przygotowali piękny program artystyczny pełen mądrych wskazówek i dobrych życzeń.

Wyrecytowali je i wyśpiewali dla absolwentów uczniowie klas IV, II i I TTŻ.