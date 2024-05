Prasówka 9.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe taryfy za prąd - takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [9.05.24]”?

Prasówka 9.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe taryfy za prąd - takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [9.05.24] Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę, bo może być więcej nawet o 90 procent.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Inauguracyjna sesja rady gminy Lelis, 7.05.2024. Zobaczcie skład rady Pierwsza sesja rady gminy Lelis odbyła się we wtorek 7.05.2024. Tego dnia radni i wójt złożyli ślubowanie, odebrali zaświadczenia o wyborze, a także wybrano przewodniczących rady.

Prasówka 9.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zabawne złudzenia optyczne potrafią zaskoczyć. Zobacz, jak może wyglądać głęboka przyjemność płynąca z iluzji 8.05.2024 Złudzenia optyczne od zawsze fascynują ludzi swoją zdolnością wprowadzania nas w błąd i kwestionowania naszych percepcji. Ale oprócz tego, że nas zaskakują, mają także pewien urok i humor, który sprawia, że są niezwykle atrakcyjne dla wszystkich, od dzieci po starsze osoby. 📢 Matura 2024: matematyka. Odpowiedzi i arkusz CKE, poziom podstawowy. Egzamin maturalny z matematyki 8 maja dobiegł końca Matura 2024 z matematyki jest jednym z egzaminów obowiązkowych. Zdający rozpoczęli egzamin w środę, 8 maja 2024 roku o godz. 9.00. Odpowiedzi i arkusz CKE do zadań zamieściliśmy w tekście, w którym odbyła się matura. Sprawdź, jak wygląda egzamin maturalny z matematyki, wymagania, co trzeba było na niego umieć i kiedy pojawią się wyniki.

📢 Ostrołęcki Festiwal Książki potrwa 11 i 12.05.2024. Zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń, zobaczcie harmonogram Od 8 do 15 maja 2024 trwa 21. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce włączyła się weń aktywnie. Zaplanowano wiele wydarzeń, w tym Ostrołęcki Festiwal Książki. Do Ostrołęki przyjadą w weekend znane pisarki i popularni pisarze, osobowości medialne, zaprezentują się także lokalni literaci. Nieodłączną częścią festiwalu są targi książki. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci. Program wydarzeń znajdziecie niżej. 📢 Luna zaśpiewała na Eurowizji. Jej rodzice prowadzą znany biznes. Ich produkty widujesz w marketach Luna we wtorek, 7 maja, reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji. Choć nie dostała się do finału, jej występ odbił się szerokim echem, w szczególności w Polsce. Młoda piosenkarka nie była wcześniej szerzej znana. Zobacz, kim jest, jakie ma przygotowanie muzyczne oraz kim są jej rodzice.

📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 08.05.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Park zieleni powstanie w Czarni. W którym miejscu i kiedy? Tu na razie jest ściernisko, ale wkrótce będzie park zieleni. W Czarni naprzeciwko kościoła parafialnego położona jest działka, na której za kilka miesięcy powstanie park zieleni.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 08.05.2024 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu.

📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 8.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu.

📢 Natychmiast odinstaluj te aplikacje – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS, które mogą być na twoim telefonie. Uważaj Aplikacje mobilne na smartfony wykorzystują we własnych celach również cyberprzestępcy. Sprawdź listę popularnych aplikacji z kilku ostatnich miesięcy na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski powołał wiceprezydenta. Od 8.05.2024 tę funkcję będzie pełnić Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz Wiceprezydent Ostrołęki została Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Do jej zadań będzie należał m.in. nadzór nad kwestiami opieki społecznej, zdrowia publicznego oraz oświaty. Swoją rolę zacznie pełnić 8 maja 2024. 📢 Zaprzysiężenie wójta i radnych gminy w Czarni, 7.05.2024 Komisarz wyborczy wyznaczył termin inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Czarni na wtorek 7 maja. Odbyła się ona w budynku remizy OSP w Czarni. Obecni byli nie tylko wójt i radni wybrani w kwietniowych wyborach samorządowych, lecz także sołtysi z poszczególnych wsi, dyrektorzy jednostek samorządowych gminy. Powagę chwili podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół podstawowych w Czarni i w Surowem oraz jednostki OSP w Bandysiach. 📢 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbyła się 7.05.2024 7 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim pierwsze w tej kadencji obrady otworzył najstarszy wiekiem radny obecny na sesji – Zdzisław Sawicki.

📢 Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander. Kwiaty na balkon i taras 8.05.2024 Kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Pierwsza sesja rady gminy Wąsewo. Radni i wójt już zaprzysiężeni I sesja rady gminy Wąsewo zwołana została zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Ostrołęce w poniedziałek 6 maja 2024 roku. 📢 Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024 Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce radni wybrali starostę, wicestarostę, zarząd powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Radni uchwalili także wynagrodzenie starosty. Sesję rozpoczął radny Witold Kuczyński, grając na ligawie.

📢 9 niesamowitych i mało znanych miejsc w Europie. Tam jeszcze nie spotkasz tłumów. Oferują zachwycające widoki i ciekawe atrakcje Nasz kontynent wciąż potrafi zadziwiać – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Jeżeli masz już dość powtarzających się wyjazdów do Paryża, Rzymu czy Barcelony, zaczerpnij inspiracji na następną podróż z naszej listy wyjątkowych miejsc w Europie, do których jeszcze nie dotarły tłumy turystów. Dlaczego warto je zwiedzić, zanim zostaną zalane przez falę zwiedzających? 📢 Matura w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00 Maturzyści rozpoczęli egzamin o godz. 9.00. Dla dyrektorów szkół średnich – ze względów proceduralnych – dzień pracy rozpoczął się o 5.30. 7 maja w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 52 maturzystów.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00.

📢 Świątek na okładce magazynu „Elle” gra w „czerwone i czarne” [ZDJECIA] Iga Świątek niedawno w mediach społecznościowych ujawniła, że pojawi się na okładce czerwcowego magazynu polskiej wersji „Elle”, w którym tematem przewodnim będzie „moda sportowa i szykowna”. Magazyn „Elle” przedstawił zapowiedź okładki, na której najlepsza tenisistka świata pojawiła się w dwóch oszałamiających kreacjach. 📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024 - 2029. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Rzekuńska Szybka Dycha - biegi i nordic walking. Siódma edycja wydarzenia, 5.05.2024 Przed południem - bieg na 10 km oraz marsz nordic walking, także na 10 km, po południu - biegi dla dzieci. Przyjechali zawodnicy m.in. z Ostrołęki, Myszyńca, Jednorożca, Ostrowi Mazowieckiej, Baranowa, Jasienicy. 📢 Jesteś odważny? Zobacz mieszkania jak z horroru. Do zamieszkania od zaraz Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Przebudowa ulicy Słonecznej w Ostrołęce i budowa ronda w Łęgu Przedmiejskim. Jak przebiega? Zdjęcia z 3.05.2024 Prace zaczęły się na początku marca 2024 roku. Od tego czasu zamknięty jest dla ruchu odcinek ulicy Słonecznej oraz fragment drogi powiatowej w Łęgu Przedmiejskim. Obowiązują objazdy. Prace na obu odcinkach trwają. Jak to wygląda na początku maja 2024? Zobaczcie.

📢 Dzień Strażaka dla dzieciaka w Zarębach Kościelnych. Przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Impreza odbyła się 3.05.2024 "Dzień Strażaka dla dzieciaka" - pod taką nazwą odbyła się majówka, którą zorganizowano w Zarębach Kościelnych na placu przy rzece. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Natomiast wieczorem będzie bawić się młodzież i dorośli - na dyskotece. 📢 Święto Konstytucji 3 Maja - tak obchodzono je 3.05.2024 w Troszynie W piątkowe popołudnie 3 maja 2024 w troszyńskim amfiteatrze spotkało się kilka pokoleń mieszkańców gminy. Przedstawiciele kilku pokoleń występowali też na scenie. Była to uroczystość patriotyczna.

📢 Uroczystości 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicz przed Dębem Wolności Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu (organizatorem obchodów jest zarówno miasto, jak też gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski) udali się na plac Wolności, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości.

📢 Debata społeczna na temat uzależnień została zorganizowana przez ostrołęcką policję w czwartek 25.04.2024 W czwartek, 25.04.2024 Komenda Miejska Policji w Ostrołęce rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami. Spotkania mają formułę debaty. Policjanci chcą usłyszeć od ostrołęczan i mieszkańców powiatu czy czują się bezpiecznie, jakie mają oczekiwania wobec funkcjonariuszy, jakie działania powinny zostać podjęte przez policję, aby miasto i powiat były bezpieczne.

📢 Różan. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój W niedziele 14.04.2024 w kościele pw. św. Anny w Różanie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój. 📢 Skład Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej 2024 - 2029. Są spore zmiany, na liście nie ma obecnego starosty W Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej zasiada 19 radnych. W kadencji 2024 - 2029 radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość zdobyli 11 mandatów, 4 mandaty otrzymali kandydaci KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - PSL, radni z KWW Niezależni Razem zdobyli 2 mandaty i po jednym otrzymali przedstawiciele KO oraz KWW Waldemara Brzostka.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży